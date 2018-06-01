В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебск «отжег» парадом колясок и забегами в ползунках В формате радиоэфира его провели на площади Победы. Витебское областное управление МЧС вместе с «Радио-Витебск» на славу постарались, чтобы было не просто...

В формате радиоэфира его провели на площади Победы. Витебское областное управление МЧС вместе с «Радио-Витебск» на славу постарались, чтобы было не просто здорово, но и познавательно. Сценарий стилизовали под радиопрограмму «Время безопасности». Ее постоянная ведущая DJ Даша Потехина работала со сцены офлайн, но не обошлось без прямых включений в эфир.Ребята, их мамы, папы и все, кто заглянул на площадь, явно, не пожалели. Увлекательные конкурсы и игры, шоу мыльных пузырей, фейс-арт, выставка роботов – чего только не было в программе. Одних участников детских творческих коллективов – больше трехсот. Юные звездочки пели, танцевали, в общем в хорошем смысле слова зажигали. А о том, что спички не игрушка, и о других незыблемых правилах напоминали сотрудники МЧС – в игровой форме. Самые отважные ребята выбирали аттракционы «Веселый альпинист» и «Дымовая завеса». С неподдельным азартом мальчишки и девчонки «палили» из пожарных брандспойтов по фонтанам. Чтобы привлечь внимание родителей к теме детской безопасности, предупреждения гибели и травматизма на пожарах действовала интерактивная площадка МЧС «Не оставляйте детей одних!».Неизменная фишка праздника, который, к слову, проводят уже третий год, - конкурсы «Парад колясок» и «Забеги в ползунках». Стандартный детский транспорт стилизовали под пожарные машины будущего. Без аплодисментов и призов, которые вручал лично начальник областного управления МЧС Александр Клобук, никто не остался. Лидерскую позицию отстояли коляска и семья Ларионовых (на снимке). Форма МЧС к лицу не только главе семейства, но и его детям – Лизе и Владиславу. Погоны генерал-лейтенанта красовались на костюме десятимесячной Кристины Цапук, одной из победителей необычного забега. Такой выход в свет для малышки придумала мама Наташа, творческая и в жизни, и по профессии личность. Наталья призналась, что осталась в восторге от мероприятия, в котором ей вместе с мужем Русланом и крохой-дочкой посоветовала поучаствовать подруга, сотрудник МЧС.Новшеством стала семейная эстафета с элементами пожарного кроссфита. С заданиями в ней успешно справлялись не только мамы с папами, но и дети.Интересно, что опыт витебских коллег переняли и в других управлениях МЧС. Начиная с этого года «Парад колясок» будет проходить не только в «северной столице», но и в других городах Беларуси. Чем не возможность напомнить родителям о самом главном в неизбитой форме.