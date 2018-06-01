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В Ивановском районе реставрируют каплицу-ротонду рода Скирмунтов
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Июль 2012 года
До наших дней сохранилась каплица-ротонда, построенная в 1908 году. Памятник архитектуры неоклассицизма требовал реставрации, и она началась.
Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивановского райисполкома Валентина Бородинчик поделилась планами:
- В минувшем году мы открыли купол, сейчас занимаемся кровлей, стоит задача закрыть и защитить купол. Финансирование – из местного бюджета, ищем спонсоров, чтобы привести в порядок фасад. В планах – сделать в каплице экспозицию о роде Скирмунтов. Молодово входит в туристический маршрут «Яновское кольцо».
Май 2018 года
Фото Валентины Козлович и Павла Куницкого
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Июль 2012 года До наших дней сохранилась каплица-ротонда, построенная в 1908 году. Памятник архитектуры неоклассицизма требовал реставрации, и она началась. ...
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