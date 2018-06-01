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В Светлогорске инженер техосмотра выдавал липовые допуски владельцам транспорта
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Правоохранители, что называется, более скрупулезно присмотрелись к профессиональной деятельности инженера и выявили еще 6 аналогичных документально подтвержденных фактов. Техническое состояние автомобилей было перепроверено, они оказались неисправными. А это значит, что были допущены к движению с риском как для самих владельцев авто, так и других участников движения. За свою услугу предприимчивый технарь брал от 20 до 40 рублей. В отношении него следствие возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки».
- Дело расследовано, передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд, - сообщают в районном подразделении СК.
Фигуранту грозит от 3 до 10 лет с конфискацией.
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