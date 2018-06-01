В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Светлогорске инженер техосмотра выдавал липовые допуски владельцам транспорта ...

Правоохранители, что называется, более скрупулезно присмотрелись к профессиональной деятельности инженера и выявили еще 6 аналогичных документально подтвержденных фактов. Техническое состояние автомобилей было перепроверено, они оказались неисправными. А это значит, что были допущены к движению с риском как для самих владельцев авто, так и других участников движения. За свою услугу предприимчивый технарь брал от 20 до 40 рублей. В отношении него следствие возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки».- сообщают в районном подразделении СК.Фигуранту грозит от 3 до 10 лет с конфискацией.