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Неюбилейные заметки о юбилее Большого театра Беларуси
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Юбилей, даже весенний, – та самая осень, по которой у нас принято считать цыплят. И, на мой взгляд, у Большого театра Беларуси с цыплятами все в порядке.
А знаете, в чем секрет такой благодати?
В том, что театр не является авторским. Его не подминает под себя ни одна творческая личность. В театре есть авторитетное и абсолютно нейтральное художественное руководство, которое принимает решения в интересах дела, но само в постановочном процессе не участвует.
Это позволяет сохранять объективность, при которой зритель может выбирать. В репертуаре есть спектакли почти на любой вкус, с режиссерскими извращениями и вовсе без оных. Есть отличные певцы, нет «примадонн» и «премьеров». Молодых героев все чаще играют молодые актеры. Половина спектаклей проходит с участием приглашенных солистов, так что своим поневоле приходится держать форму.
Еще один важнейший момент – единство театра, которое было достигнуто дорогой ценой.
В результате опера у нас сейчас популярна наравне с балетом. А ведь каких-то двадцать лет назад балет цвел, а опера влачила жалкое существование. И были люди, говорившие, что это естественно, и не желавшие «кормить оперу за счет балета», хотя во всем мире спектакли на балет дешевле и пользуются меньшим спросом.
Хорошо, что сейчас такого надуманного соперничества нет, что в театре после долгих штормовых лет установилась вожделенная творческая гармония.
Венцом ее должна стать опера «Саломея» Рихарда Штрауса в постановке главного режиссера Михаила Панджавидзе с хореографическим прологом на музыку симфонической поэмы «Так говорил Заратустра» в постановке народного артиста Беларуси Константина Кузнецова и заслуженной артистки Беларуси Юлии Дятко. Сценографию и костюмы готовит российский художник Гарри Гуммель. По замыслу постановщиков, в спектакле должны быть задействованы уникальные технические возможности театра.
Но главное – в нем будут заняты самые яркие и профессионально подготовленные танцовщики и певцы. Впрочем, грань между пением и танцем в «Саломее» почти условная, ведь главной героине предстоит исполнять «Танец семи покрывал»…
Премьера намечена на открытие сезона – 9 сентября.
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Юбилей, даже весенний, – та самая осень, по которой у нас принято считать цыплят. И, на мой взгляд, у Большого театра Беларуси с цыплятами все в порядке. ...
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