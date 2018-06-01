ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси ограничили купание в водоемах восьми зон отдыха

02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A



Специалисты санэпидемслужбы во время подготовки к купальному сезону осмотрели все зоны отдыха, которые ранее были утверждены органами исполнительной власти. Сейчас купание ограничено в водоемах 8 зон отдыха, где были нарушены эпидемиологические критерии безопасности или которые находятся в плохом санитарно-техническом состоянии.

Так, на Могилевщине детям и взрослым нельзя купаться в Днепре и Гребеневском озере в Могилеве. Под запрет попали пляжи на Днепре в деревне Полыковичи и на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района.

На Брестчине ограничили купание детей в 4 зонах. Под запретом место отдыха "Центральный" на правом и левом берегах Мухавца в Бресте, пляж санатория "Надзея" на этой же реке в Жабинковском районе. В водоеме городского парка Жабинки взрослым и детям также нельзя плавать.

По итогам оценки были выданы рекомендации по благоустройству и улучшению содержания зон отдыха. Местные органы исполнительной власти и ведомства проинформированы. Выполнение рекомендаций до начала купального сезона также было проконтролировано. В лабораториях исследовали 1104 пробы воды, 46 из них не соответствовали гигиеническим нормативам. В том числе в 12 были нарушены микробиологические показатели, в 34 — санитарно-химические.



 
Теги: Брест, Могилев
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты санэпидемслужбы во время подготовки к купальному сезону осмотрели все зоны отдыха, которые ранее были утверждены органами исполнительной...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Я никогда не делала пластику!". Белла Хадид о комплексах и о том, как ее внешность так изменилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Инфа-Курьер
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика