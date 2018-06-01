|
В Беларуси ограничили купание в водоемах восьми зон отдыха
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Специалисты санэпидемслужбы во время подготовки к купальному сезону осмотрели все зоны отдыха, которые ранее были утверждены органами исполнительной власти. Сейчас купание ограничено в водоемах 8 зон отдыха, где были нарушены эпидемиологические критерии безопасности или которые находятся в плохом санитарно-техническом состоянии.
Так, на Могилевщине детям и взрослым нельзя купаться в Днепре и Гребеневском озере в Могилеве. Под запрет попали пляжи на Днепре в деревне Полыковичи и на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района.
На Брестчине ограничили купание детей в 4 зонах. Под запретом место отдыха "Центральный" на правом и левом берегах Мухавца в Бресте, пляж санатория "Надзея" на этой же реке в Жабинковском районе. В водоеме городского парка Жабинки взрослым и детям также нельзя плавать.
По итогам оценки были выданы рекомендации по благоустройству и улучшению содержания зон отдыха. Местные органы исполнительной власти и ведомства проинформированы. Выполнение рекомендаций до начала купального сезона также было проконтролировано. В лабораториях исследовали 1104 пробы воды, 46 из них не соответствовали гигиеническим нормативам. В том числе в 12 были нарушены микробиологические показатели, в 34 — санитарно-химические.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты санэпидемслужбы во время подготовки к купальному сезону осмотрели все зоны отдыха, которые ранее были утверждены органами исполнительной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)