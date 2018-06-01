В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Начался отбор на детское «Евровидение-2018» от Беларуси Участвовать в музыкальном конкурсе могут только юные таланты от 9 до 14 лет на момент проведения кoнкурса, граждане Беларуси либо иностранцы и...

Участвовать в музыкальном конкурсе могут только юные таланты от 9 до 14 лет на момент проведения кoнкурса, граждане Беларуси либо иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в нашей стране более 2,5 года.Для отбора нужно презентовать песню на белорусском и (или) русском языке с использованием иностранного языка, который занимает не более 40% объема текста и музыки, ранее коммерчески не реализованную.Одно из главных требований к участникам — у исполнителя должно быть единственное правообладание музыкой и текстом песни либо он должен иметь определенные права на испoльзoвание музыки и тeкста пeсни.Результаты отбора будут озвучены профессиональным жюри не позднее 7 июля. Финал музыкального мероприятия состоится до 15 сентября.