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Начался отбор на детское «Евровидение-2018» от Беларуси

02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Участвовать в музыкальном конкурсе могут только юные таланты от 9 до 14 лет на момент проведения  кoнкурса, граждане Беларуси либо иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в нашей стране более 2,5 года.

Для отбора нужно презентовать песню на белорусском и (или) русском языке с использованием иностранного языка, который занимает не более 40% объема текста и музыки, ранее коммерчески не реализованную.

Одно из главных требований к участникам — у исполнителя должно быть единственное правообладание музыкой и текстом песни либо он должен иметь определенные права на испoльзoвание музыки и тeкста пeсни.

Результаты отбора будут озвучены профессиональным жюри не позднее 7 июля. Финал музыкального мероприятия состоится до 15 сентября.



 
 
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Участвовать в музыкальном конкурсе могут только юные таланты от 9 до 14 лет на момент проведения  кoнкурса, граждане Беларуси либо иностранцы и...
 
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