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В Гродно торжественно открыли памятник князю Давиду Городенскому (ФОТО)
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Комплекс из серого гранита возвышается на 4 метра и состоит из пьедестала, на котором указаны годы жизни и перечислены регалии известного полководца, и скульптуры. На пьедестале также можно увидеть герб Гродно. Официальная часть мероприятия состояла из выступления с речью Мечислава Брониславовича Гоя.
Гости мероприятия увидели костюмированное шоу рыцарей в исторических одеждах, с оружием и ярким фейерверком. Скульптура изображает героя на коне. Вся его фигура возвышается над Гродно, будто скала. Под ногами Городенского вытесан замок, который охраняется его мечом. По другую сторону от замка расположена Коложская (Борисо-Глебская) церковь, у стен которой его и похоронили.
Отметим, что на левом берегу Немана в Гродно
Фото newgrodno.by
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Комплекс из серого гранита возвышается на 4 метра и состоит из пьедестала, на котором указаны годы жизни и перечислены регалии известного полководца, и...
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