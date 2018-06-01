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Трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Кобрине
02.06.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
Мальчик трех лет забрался на стол, затем влез на подоконник. После этого он, зацепившись за горшок с цветами, выпал через открытое окно на улицу. В квартире в это время находилась мать ребенка. Женщина в момент происшествия оставила детей без присмотра.
Ребенок получил сильные травмы. Его госпитализировали.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, но уже известно, что инцидент случился вчера, 31 мая, примерно в 2 часа дня.
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Мальчик трех лет забрался на стол, затем влез на подоконник. После этого он, зацепившись за горшок с цветами, выпал через открытое окно на улицу. В...
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