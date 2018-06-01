В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Кобрине Мальчик трех лет забрался на стол, затем влез на подоконник. После этого он, зацепившись за горшок с цветами, выпал через открытое окно на улицу. В...

Мальчик трех лет забрался на стол, затем влез на подоконник. После этого он, зацепившись за горшок с цветами, выпал через открытое окно на улицу. В квартире в это время находилась мать ребенка. Женщина в момент происшествия оставила детей без присмотра.Ребенок получил сильные травмы. Его госпитализировали.Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, но уже известно, что инцидент случился вчера, 31 мая, примерно в 2 часа дня.