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"Я никогда не делала пластику!". Белла Хадид о комплексах и о том, как ее внешность так изменилась

02.06.2018 08:11 — Разное | Tut.by  
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Казалось бы, Белле Хадид не о чем беспокоиться: она супермодель, лицо Dior и икона для девочек, которые сидят в инстаграме. Как оказалось, девушка только недавно преодолела неуверенность в себе и научилась не реагировать на злобу комментаторов.


В интервью для издания InStyle она поделилась воспоминаниями о детских комплексах, рассказала о том, как ухаживает за собой, и открыто ответила тем, кто уверен, что без хорошего пластического хирурга дело не обошлось:

— Я не была уверенной в себе, скорее наоборот. Отчетливо помню издевательства сверстников, которым мое лицо казалось странным: большие губы, пухлые щеки. Я переживала из-за этого и из-за слишком широких бедер. Сегодня мне нравятся мои формы, но тогда примером для меня была моя сестра Джиджи — тоненькая и спортивная.



— Все, что я знаю о красоте, рассказала мне моя мама. Она научила меня ухаживать за собой и всегда говорила, что здоровая кожа — гораздо важнее, чем любая штукатурка. А отец вообще не хотел, чтобы мы с Джиджи красились, — и мы его слушались. Я любила конный спорт, Джиджи — волейбол… И в нашей семье обсуждали не то, как мы с ней выглядим, а каких результатов мы добились на соревнованиях.


— Я прошла много этапов принятия себя и экспериментов со своей внешностью. В 16 лет у меня были гриллзы (украшения на зубах родом из хип-хоп-культуры). И знаете, это было совсем не круто! (Смеется.)

Потом у меня были разноцветные волосы — розовые сверху и голубые снизу. А в какой-то момент я вообще покрасила их во все цвета радуги. Я выглядела очень нелепо и истерично.

Кстати, я понятия не имела, как подчеркнуть достоинства своего лица, и научилась краситься только после того, как начала работать с Dior и Питером Филипсом (легендарный визажист. — Прим. редакции). Даже сейчас, если у меня получается накрасить брови, я удивляюсь: «Вау! Неужели получилось?».


— Я знаю: все уверены, что я сделала пластическую операцию — и не одну. Знаете что? Этого не было! Я никогда не делала пластику. Вы можете просканировать мое лицо, если хотите. Я даже боюсь колоть филлеры в губы — мне страшно навсегда испортить свое лицо.


— Я только недавно научилась не обращать внимания на негативные комментарии. Заставляю себя выключать телефон и думать о том, что важно мнение только тех людей, которые рядом со мной.

Для меня стало открытием, что люди могут ненавидеть тебя просто так — ни за что. И ты ничего не можешь с этим поделать — просто нужно оставаться собой, любить себя и понимать: все, что пишут эти люди, не имеет к тебе никакого отношения. Они выплескивают собственные комплексы, какую-то свою боль…


Но я очень остро чувствую энергию, которую посылают мне люди. И читая какой-то злой комментарий, я иногда думаю: «Мне бы хотелось встретиться с тобой и сказать тебе: я не плохой человек. Тебе не за что на меня злиться».

 
 
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Модель рассказала об отношении к инъекциям и beauty-экспериментам.
 
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