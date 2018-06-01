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Неужели дарить цветы женщине - моветон? Разбираемся на примере букетов, которые недавно дарил Владимир Путин

02.06.2018 08:32 — Разное | Tut.by  
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«Любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет» — последнюю неделю пресса занимается гаданием по букетам Владимира Путина. Сначала он вручил цветы Ангеле Меркель во время ее визита в Сочи, а потом и жене Макрона — в начале встречи с французским президентом. Западная пресса заявляет, что цветы эти не иначе как «оскорбление», а русские СМИ утверждают, что на «нежные розы и фрезии» никак нельзя обижаться. Давайте разберемся, кто тут прав.

Об авторе:


Оксана Зарецкая — основательница Школы этикета и культуры Оксаны Зарецкой, культурный эксперт, специалист по этикету, блогер. Оксана работала с дипломатическим корпусом в Женеве, сотрудничала с историком моды Александром Васильевым, занималась организацией образовательных и культурных проектов в Швейцарии и Беларуси. Оксана читает лекции по культуре на трех языках для художественных галерей и лекториев и ведет блог об искусстве и истории, который читает более 20 тысяч человек по всему миру.

Для начала важно понять, что дипломатический протокол это не то же самое, что этикет. Правила протокола очень строгие, и любое их нарушение способно повлечь за собой серьезные последствия — вплоть до разрыва дипломатических отношений между странами и отзыва дипломатов.

«Дипломатический протокол, — как указано в Дипломатическом словаре, — это совокупность общепринятых правил, традиций и условностей, соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел и официальными лицами в международном общении».

Дипломатический протокол включает в себя дипломатический этикет. И если первое касается отношений между ведомствами, то второе — между должностными лицами, политическими и общественными деятелями. Важный момент — национальные особенности и традиции не должны вступать в противоречие с международными нормами. В случае если такое происходит, ими необходимо пожертвовать в пользу интернациональных правил.

Правила протокола говорят, что при встрече двух глав государств они обмениваются рукопожатиями. Но когда, например, президент США прибывает с супругой, то российский президент его тоже должен встречать с супругой (если она есть). Даме при встрече могут вручаться цветы. Но это не обязательно.

Дмитрий Медведев встречает Барака Обаму на своей даче. Он с супругой, и американский президент — с супругой.

А тут Эммануэль Макарон с супругой встречает Дональда Трампа тоже с супругой — нет никаких цветов.

Владимир Путин прилетает в гости к Бушу-младшему…

Обратите внимание, что российский президент вручил цветы супруге и матери Буша, но не Кондолизе Райс. С ней он только обменялся рукопожатиями и поцеловался. Потому что с ней он находится в деловых отношениях.

Эммануэль Макрон встречает Ангелу Меркель. Без цветов.

Ангела Меркель встречает Эммануэля Макрона. Тоже обошлись без букетов.

Как пишут российские СМИ в оправдание букета, это является русской национальной традицией. Европейцы и американцы уже давно ушли от этого в деловом и дипломатическом протоколе, потому что там не проводится таких гендерных различий, как у нас. Статус женщины равен мужскому, и не принято подчеркивать пол партнера, с которым ведутся дела. Такой прогресс стал возможен благодаря серьезному фем-движению за равные права и возможности в бизнесе и политике. Поэтому ваша эстонская или шведская коллега может обидеться, если на встречу вы приедете с цветами или предложите оплатить ее счет за деловой ужин.

Но, может быть, этикетом запрещено дарить цветы мужчинам? И поэтому мировые лидеры ограничиваются рукопожатиями при встрече? Совсем нет. Мужчинам тоже можно преподносить букеты, но оформлены они должны быть более сдержано, иметь, предпочтительно, вытянутую форму. Эта практика распространена, например, в артистической среде.

Важное правило этикета, которое очень часто нарушается, — цветы могут вручаться мужчине (то есть передаваться из рук в руки) только мужчинами. Женщины преподносят цветы друг другу или возлагают их к памятникам или статуям божеств.

Эта традиция берет свое начало еще в древнегреческой цивилизации. Поэтому, когда мужчина получает букет из рук дамы, он оказывается в статусе божества, что вполне было оправдано в рамках, например, советской идеологии коммунистического Китая или на концерте Баскова. Так что если у вас нет усов, суньятсеновки и вы даже не «блондин», то лучше задержать необдуманный жест вашей поклонницы и произнести сокровенную фразу: «Вы так прекрасны, что эти цветы должны остаться у вас».

Мир изменился, старые нормы ушли. Теперь мужчины не встают, когда в помещение входит дама, они не приподнимают шляп, здороваясь, а женщины могут выходить на улицу в любое время дня и без головного убора. Букеты в рамках деловых отношений — это тоже моветон.

Сейчас европейцами цветы для дам воспринимаются как подчеркивание их пола. Это, действительно, неуместно в бизнесе и политике. Если дарящий хочет подчеркнуть свое доброе отношение ко второй стороне, делать это лучше не на глазах у всех и под камерами журналистов. Более правильным было бы отправить букет с запиской в номер отеля или преподнести его лично и без СМИ.

Сложно представить, что протокольная служба не в курсе всех этих тонкостей. Поэтому оправдывать преподнесение «нежных роз и фрезий» фразой «дарить женщине цветы в России признак хорошего тона» — это попытка оправдать допущенную оплошность.


gazeta.ru

Как я отмечала в начале этой статьи, национальные традиции не должны противоречить мировой практике.

Впрочем, большинство из нас вряд ли попадет в подобную ситуацию, но вот чтобы не вызвать случайным образом раздражение у своих деловых партнеров, лучше запомнить несколько правил бизнес-этикета:

  • Цветы и любые букеты в деловых отношениях между партнерами разного пола считаются моветоном и переходом на нежелательный гендерный уровень.
  • Деловые партнеры платят на бизнес-ужине сами за себя. Вы можете «пригласить» (то есть оплатить весь счет самому) вторую сторону, но оповещать ее об этом намерении лучше заранее. И для этого должен быть какой-то достойный повод. Например, подписание договора или заключение договоренностей.
  • Если руководитель проводит встречу со своим подчиненным в ресторане, как правило, он и оплачивает счет. Вне зависимости от пола.
  • В деловых отношениях не действуют гендерные различия. Дама может быть представлена мужчине первой, если она ниже его по должности.
  • Здороваясь за руку с деловыми партнерами и коллегами, женщина подчеркивает свой профессиональный статус.

А вы часто дарите цветы своим коллегам, подругам и женам? Встречались с негативным восприятием букета?

 
 
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Специалист по этикету разбирает ситуации, которые широко обсуждались в СМИ: букет для Ангелы Меркель и Брижит Макрон.
 
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