"Единственный критерий - готов ли он с ней переспать". Мнение о том, как мужчины оценивают женщин

Модельер, пиар-специалист и многодетная мама Юлия Шляхова уверена: мужчина просто не может адекватно оценить внешность женщины, потому что он видит ее только через призму секса. Возьметесь с этим поспорить?



Memepedia.ru

Когда ты рождаешься женщиной, и воспитываешься как женщина, и живешь как женщина всю свою жизнь, эта подмена становится неочевидной. Даже мысль такая в голову приходит не сразу, настолько это кажется естественным, в порядке вещей.

До меня дошло только в сорок лет, когда я поменяла профессию и пошла в художники и модельеры. С этой выгодной экспертной позиции я наконец получила внутреннее моральное право рассуждать о женской красоте, видеть ее, заниматься ею. И тут наступила на что-то странное.

— Смотри, какое я придумала платье, — говорила я мужу — Нравится?

— Странное платье, — отвечал муж, — сисек не видно.

— Смотри, какая красивая женщина, столько харизмы в ней, столько чего-то невыразимого.

— Ну… не знаю, не в моем вкусе.

Хм.

Я стала проверять гипотезу на других окрестных мужчинах. Красивая женщина — это как? Что вы в ней видите? Как оцениваете красоту?

Все очень просто. Единственный и отчетливый критерий — готов ли он с этой женщиной переспать. Ну в теории. В гипотетическом сферическом вакууме.



Reuters

Что?

Как же так, подождите. В мире миллион прекрасных вещей, которые не завязаны на сексе. Красивые закаты. Вы же не хотите с ними сношаться? Великолепная архитектура. С ней же не вступают в половую связь? Милые дети, котята и щенки — мысль о сексе с ними выглядит кощунственной. Никто и не думает отрицать красоту мироздания на том основании, что его не поимеешь. Но все меняется, как только мы фокусируемся на женщинах.

Женская красота и соответствие сексуальным вкусам мужчин настолько слиплись воедино, что даже волевым усилием отодрать их друг от друга получается не сразу. Сознание недоумевает. А что, так можно было? А что, это разные вещи?

Ну вот, а закат? А вид с Эйфелевой башни? А симфония? Прекрасно же, да? Без сексуальной подоплеки. Почему же, глядя на женщину, мы сразу рассуждаем в категориях — хочу/не хочу. Да и сами женщины себя так оценивают. Мужскими глазами. Красивая — это когда вожделеют. А нет — страшная.

Словно понимая несостоятельность таких смысловых кульбитов, язык родил новое определение — сексапильность, которая тут же стала наиважнейшей женской характеристикой. Женщина обязана заботиться о сохранении «товарного вида»: определенных параметров тела, говорящих о ее секспригодности — молодости, упругости, худобы, ну и чего там еще напридумывают мужчины в своих фантазиях. Без этого якобы нет никакой женской красоты. И даже иногда самоуважения. Без этого красивым можно быть только закатам, детям и щенкам.



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Наверное, надо родиться женщиной, быть воспитанной как женщина и жить как женщина, чтобы однажды понять, насколько этот невинный, неявный социальный мухлеж отравлял тебе всю твою собственную жизнь. Которую ты в общем-то живешь для себя, а не для окрестных сексуально озабоченных мужиков.

Сколько ненависти к себе породила эта навязанная зависимость от чужого мнения, сколько сил отняло стремление соответствовать посторонним сексуальным пристрастиям. Закатам, детям и щенкам не нужно стараться, они и так хороши. Повезло готическим соборам и классическим симфониям, звездному небу и коралловым рифам.

И только женщина вынуждена все время заботиться о том, чтобы выглядеть привлекательной в глазах мужчин. Иначе ей откажут в базовом онтологическом качестве — быть признанной, хорошей, любимой, органичной частью этого прекрасного мира вокруг.

Алкоголики не могут быть дегустаторами, мухи не разбираются в котлетах, а мужчины — не лучшие эксперты, когда речь заходит о женской красоте.