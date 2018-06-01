"Пожить бы по-человечески немного". Как народ обсуждал с чиновниками снос трущоб у "Автозаводской"

Пятничный вечер во дворах у станции «Автозаводская» начинался обыденно: бабушки высыпали на скамейки у подъездов старых двухэтажек, мужчины солидно протирали стаканы в сараях, молодежь в тени деревьев делила таранку и пиво. Но самое интересное происходило в концертном зале «Дворца детей и молодежи «Золак» — вчера здесь при полном аншлаге выступали чиновники из администрации Заводского района и архитекторы из «Минскградо». Они рассказывали, какие улицы будут сносить и что будет построено на их месте. Но народ интересовал другой вопрос — когда?





«Градостроительный проект детального планирования территории в границах улиц Челюскинцев — Омельянюка — Одесской — Пржевальского — Ушакова — Котовского» предполагает масштабный снос частной застройки и многоквартирных домов барачного типа в районе станции метро «Автозаводская».

Территория под реконструкцию огромная — 75 гектаров.





Квартал застраивался после войны, и многие дома здесь до сих пор не обеспечены ни водой, ни канализацией. Здесь нет дорогих особняков, но есть просто старые, ухоженные дома.





Основной жилфонд поселка — деревянные дома и старые бараки . Многие жители минских трущоб хотят, чтобы их снесли. Шансы есть: архитектор «Минскградо» заявил, что освоение проектируемой территории будет проходить в два этапа, и до 2023 года должны снести 273 дома. Во второй очереди снесут остальные — всего сносу подлежат 344 усадьбы.





Взамен планируется построить 235,4 тыс. кв. м жилья. Из новых объектов социального назначения на проектируемой территории запланировали строительство общеобразовательной школы на 792 места с бассейном, детсада на 230 мест, спортивно-оздоровительного комплекса и детской музыкальной школы искусств № 14.



Школу должны реконструировать. Где будут учится дети из района?

Кроме этого, в проектируемом районе собираются разместить поликлинику на 1350 посещений в смену с МРЭК на 200 посещений в смену. Население района вырастет с 5,7 до 11,8 тысячи человек.





Впрочем, объекты соцкультбыта людей мало интересовали.

— Расселят по другим районам, здесь нам не жить, — сказала своему супругу молодая девушка. — Надо продавать бабушкину квартиру, пока не запретили.





— Так снесут нас или нет? — переспрашивали друг у друга пожилые женщины с улицы Одесской. — И когда? Господи, да неужто и помирать будем в этих бараках? Мне обещали еще в 80-х, что мой (барак) снесут, а мне предоставят другое жилье. Просила, поставьте меня на очередь — нет, ждите сноса. Так и живем — 4 семьи в непригодном для жизни доме. Когда его приватизировали, нам сказали — износ 60%, доплатите. Но это был обман — потом выяснилось, что износ 100% и он уже не годен для проживания. Кому верить? В 2013 году думали, что наконец-то снесут, но ничего не произошло. Живем и боимся, что стены сложатся. А ведь хочется хотя бы перед смертью по-человечески пожить!





Владельцы домов, которые вполне еще пригодны для жизни, больше интересовались компенсацией за снос. Для них переселение в квартиру — не такая уж и заманчивая перспектива.

— А наш дом почему на плане отмечен не под снос, а на реконструкцию? — волновалась женщина из дома № 45 по улице Центральной. — Его два года назад перевели в нежилой фонд, признали, что он не подлежит капремонту. Что изменилось? Как нам жить в таком доме?

Архитектор предложила записаться на прием к руководству району.









Вопрос, который висел воздухе, задал владелец дома с проезда Котовского:

— Когда точно будут сносить дома? Ремонтировать мне фасад или уже не торопиться?

Представитель администрации объяснил, что на утверждение проекта, решение об изъятии земли и выставление участка на аукцион понадобится примерно один год. Победивший на торгах инвестор будет осваивать земельные участки. В течении двух лет он должен обеспечить реализацию имущественных прав граждан.

В 2013 году уже был проект сноса всего проблемного Северного поселка. Но никто из застройщиков тогда не пожелал выступать инвестором для этой территории. Удастся ли найти сейчас? Этот вопрос остался без ответа — и народ потихоньку пошел в сторону выхода.