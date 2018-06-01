1 июня ФИФА представила официальную заставку , которая будет начинать и сопровождать телевизионные трансляции матчей чемпионата мира в России.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале ФИФА .

В нем изображены главные достопримечательности и символы городов-хозяев чемпионата мира, а в концовке видео показан земной шар в стилистике Яйца Фаберже, из которого появляется трофей ЧМ.

Некоторые пользователи заметили, что ролик напоминает заставку сериала «Игра Престолов».

Напомним, что чемпионат мира стартует 14 июня, финал пройдет 15 июля. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Саранск и Екатеринбург.