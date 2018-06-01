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В июле Минское море встретит мегарейв "Космос Наш!". Можно получить VIP билеты бесплатно

02.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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2 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 3 парных билета категории VIP на фестиваль «Космос наш!» в Минске бесплатно. VIP — это отдельная зона фестиваля, с комфортными посадочными местами, премиальным кейтерингом с обслуживанием официантами и другими атрибутами, которые традиционно пользуются большим спросом (в том числе благодаря локации фестиваля). Розыгрыш продлится до 8 июня.


Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш на 3 двойных билета. Соответственно, победителей будет 3. Их объявят в приложении «Афиши» 8 июня.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Фестиваль электронной музыки «Космос наш!» продолжает развиваться на обновленной площадке. Более десяти лет он проходил на Острове любви, а прошлым летом сменил место дислокации на Яхт-Клуб с другой стороны Минского моря, чтобы ассоциироваться с более комфортным отдыхом для своих фанатов, которые взрослели вместе с проектом. Результат удовлетворил обе стороны, поэтому в этом году 2 июля «Космос наш!» снова пройдет на территории одного из самых дорогих пляжей в Беларуси.

Задача фестиваля — находить грамотный баланс в лайнапе между андеграундом (то есть не предавать идеалы основ танцевального движения) и любовью тысяч людей. Если в 2017 году гостями становились диджеи, которые уже не раз выступали на «Космосе», то в этом году организаторы радикально сменили подход, сделав ставку на новые для фестиваля имена.


dOP

Итак, выступление французско-берлинского проекта считается многими самым «крутым» для электронного андеграунда. Закономерно, что его приглашают на лучшие в этой сфере фестивали. К примеру, dOP является желанным гостем без преувеличения культового московского рейва Outline и фестиваля Signal, практически завсегдатаем также ставшей явлением эпохи Arma17. Конечно, dOP зовут и на главные площадки Европы: Pacha, Ibiza, Berghain и другие. Нет сомнения, что выбор в пользу красивого летнего текхауса понравится очень многим.

О других участниках читайте в материале AFISHA.TUT.BY.

Уже завершилась продажа билетов «early birds» за 19.99 рубля и есть в наличии билеты категории VIP и танцпол:

Vip 40,00 рублей
Танцпол 25,00 рублей

Купить билет

Минское море, Центр парусного спорта. 2 июля, 22.00−06.00.

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

С нами уже более 300 000 белорусских пользователей!

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
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