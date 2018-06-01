Улун или пуэр: что вы знаете о чае? Тест

Черный, зеленый, желтый, улун, пуэр — какие только виды чая ни встретишь в магазинах. Придумали даже гранулированный. А что вы знаете об этом древнем напитке? Отличите ли чай с бергамотом от обычного? TUT.BY вместе с холодным чаем FUZE TEA составил каверзный тест, который не только поможет проверить ваши знания, но и расскажет много полезной информации.

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Новый Fuze Tea — это необыЧАЙно вкусный напиток, в котором фрукты и чай сочетаются с травами. Не пытайтесь представить себе этот вкус — просто попробуйте!