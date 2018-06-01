ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Улун или пуэр: что вы знаете о чае? Тест

02.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Черный, зеленый, желтый, улун, пуэр — какие только виды чая ни встретишь в магазинах. Придумали даже гранулированный. А что вы знаете об этом древнем напитке? Отличите ли чай с бергамотом от обычного? TUT.BY вместе с холодным чаем FUZE TEA составил каверзный тест, который не только поможет проверить ваши знания, но и расскажет много полезной информации.

Партнер проекта:

Новый Fuze Tea — это необыЧАЙно вкусный напиток, в котором фрукты и чай сочетаются с травами. Не пытайтесь представить себе этот вкус — просто попробуйте!

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Улун, пуэр, каркадэ - количество терминов в чайном мире просто огромное. И несмотря на то, что большинство людей знакомы с напитком не понаслышке, настоящими...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь должна России почти $9 млрд. Без учета кредита на АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика