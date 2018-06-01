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Улун или пуэр: что вы знаете о чае? Тест
Черный, зеленый, желтый, улун, пуэр — какие только виды чая ни встретишь в магазинах. Придумали даже гранулированный. А что вы знаете об этом древнем напитке? Отличите ли чай с бергамотом от обычного? TUT.BY вместе с холодным чаем
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Улун, пуэр, каркадэ - количество терминов в чайном мире просто огромное. И несмотря на то, что большинство людей знакомы с напитком не понаслышке, настоящими...
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