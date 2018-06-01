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До 8% годовых в валюте или до 14% - в рублях. Разбираемся, что такое облигации и в чем их выгода

02.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Что такое облигации, чем они отличаются от депозитов и какие есть особенности при их использовании? При поддержке Lacerta мы разобрались в этой сложной теме и проанализировали существующие на рынке предложения.

У многих возникает вопрос, как лучше сохранить и преумножить свои сбережения. Очевидным решением часто выступает оформление депозита в банке. Этот способ достаточно популярен, но он не единственный. Альтернативой может быть, например, покупка облигаций.

Облигации — это один из способов инвестирования. Воспользоваться им могут как физическим, так и юридические лица. По своей сути облигации можно сравнить с долговой распиской: у покупателя есть право получить обратно ту сумму, которую он заплатил плюс дополнительный доход к ней.


Выпускать облигации (являться их эмитентами) могут не только банки, но другие организации, компании и даже некоторые государственные органы управления. Выгода для эмитента — возможность привлекать заемные средства без участия других кредитных посредников. Для покупателя выгода в том, что удается получить больший доход по сравнению с банковскими вкладами.

При этом стоит обратить внимание на несколько существенных отличий от вкладов. Так, например, государство гарантирует сохранность последних. Даже если банк обанкротится, то ваши деньги будут возвращены. К сожалению, такая гарантия не распространяется на облигации. Возврат денег будет происходить в рамках процедуры о банкротстве. Держатели облигаций, в отличие от большинства иных кредиторов разорившейся компании, получат свои деньги в последнюю очередь. Но и тут можно подстраховаться: если облигации чем-то обеспечены (например, недвижимостью), то залоговое имущество будут продавать на торгах. Далее вырученные деньги разделят между инвесторами.

Еще один интересный момент: доходы по облигациям не будут облагаться подоходным налогом, в отличие от процентов по депозитам.

Следующее отличие от депозита: по облигациям не всегда можно получить деньги в любой момент, когда вам это потребуется. Важно понимать, что продать облигацию обратно до наступления срока погашения можно только в том случае, если это оговорено условиями. Нередко по облигациям установлен период, в течение которого досрочное погашение не осуществляется.

Рассмотрим условия подробнее:

Эмитент, номер выпуска Ставка, стоимость, Период размещения (при наличии информации)

Срок обращения,

периодичность выплаты

Активлизинг

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Номер выпуска: 5

7%

100 USD

3 года (с 01.02.2018 по 01.02.2021)

раз в 3 месяца

ООО «Агрофинанс»

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Номер выпуска: 1

7,5%

100 EUR

1 826 календарных дней (с 07.05.2018 г. по 07.05.2023 г.)

раз в 3 месяца

Астра-Лизинг

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Номер выпуска: 1

8%

500 USD

3 года (с 01.11.2017 по 01.11.2020)

раз в 3 месяца

Астра-Лизинг

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Номер выпуска: 2

8%

500 USD

3 года (с 01.11.2017 по 01.11.2020)

раз в 3 месяца

Астра-Лизинг

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Номер выпуска: 3

7%

500 USD

5 лет (с 23.04.2018 по 23.04.2023)

раз в 3 месяца

ОАО "Обувь"
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Номер выпуска: 1

8%

100 USD

2 года (с 01.09.2017

по 01.11.2019)

в конце срока

ОАО "Обувь"
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Номер выпуска: 2

7%

100 USD

2 года (с 15.01.2018 по 15.01.2020)

раз в полгода

Простормаркет
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Номер выпуска: 3

12%

100 BYN

2 года (с 14.09.2017 по 14.09.2019)

раз в 3 месяца

Простормаркет
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Номер выпуска 4

10.5%

100 BYN

2 года (с 04.09.2017 по 23.09.2019)

раз в 3 месяца

Хольцгрупп
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Номер выпуска 1

8%

100 USD

2 года (с 22.01.2018 по 22.01.2020)

раз в 3 месяца

Фабрика Ромакс
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Номер выпуска 5

7,5%,

100 USD

3 года (с 02.04.2018 по 02.04.2021)

раз в 3 месяца

Европейское аграрное агентство
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Номер выпуска: 1

7,5%

100 USD

3 года (с 16.04.2018 по 16.04.2021)

раз в 3 месяца

Фабрика Ромакс

Номер выпуска 6

8,5%,

1 000 USD

3 года (с 02.04.2018 по 02.04.2021)

раз в 3 месяца

ООО "Автопромлизинг",
Номер выпуска: 1

8%

100 USD

2 года (с 12.09.2017 по 12.09.2019)

В конце срока

ЗАО "Айгенис"

Номер выпуска: 2

5,6%

1 000 USD

2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)

раз в год

ЗАО "Айгенис"

Номер выпуска: 3

6,05%

1 000 USD

2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)

раз в год

ЗАО "Айгенис"

Номер выпуска: 4

6,65%

1 000 USD

2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)

раз в год

ЗАО "Айгенис"

Номер выпуска: 5

3%

1 000 USD

1 года (с 23.04.2018 по 22.04.2019)

раз в год

ЗАО "Авангард лизинг"

Номер выпуска: 20

8,5%

1 000 USD

20 лет (с 01.12.2017 по 30.09.2037)

ежемесячно

ЗАО "Авангард лизинг"

Номер выпуска: 21

7,5%

1 000 USD,

18.04.2018 – 31.03.2019

20 лет (с 18.04.2018 по 31.03.2038)

ежемесячно

ЗАО "Авангард лизинг"

Номер выпуска: 22

5,25%

100 бел.руб.,

01.05.2018 – 30.04.2019

5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023)

ежемесячно

ЗАО "Авангард лизинг"

Номер выпуска: 23

7,5%

100 бел.руб.,

01.05.2018 – 30.04.2019

5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023)

ежемесячно

ООО "АРЛЕКС"

Номер выпуска: 1

7.5%
1000 USD

7 лет (28.05.2018 - 27.05.2025)
раз в 3 месяца

ЗАО "Евроопт"

Номер выпуска: 2

10.5%
1000 USD

5 лет (07.02.2017 - 07.02.2022)
раз в год

ООО "Паритет Партнер"

Номер выпуска: 4

12,5%

100 бел.руб.

2 года (с 05.12.2017 по 04.12.2019)

раз в 3 месяца

ОАО "Пуховичский комбинат хлебопродуктов"

Номер выпуска 2

7%

1000 USD

4 года (с 15.08.2017 по 14.08.2021)

раз в 3 месяца

ООО "РусАвто

Номер выпуска 1

7%

1000 USD

3 года (с 08.02.2018 по 08.02.2021)

раз в 3 месяца

ООО "ТД "Немига-Фаворит"

Номер выпуска 2

7,75%

500 USD

10 года (с 10.08.2017 по 10.08.2027)

раз в 3 месяца

ООО "Темпл Сити"

Номер выпуска 1

7,5%

1000 EUR

5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022)

раз в 3 месяца

ООО "Салоны ОРТОС"

Номер выпуска 1

7%

1 000 EUR

5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022)

раз в 3 месяца

Минфин РБ,

Номер выпуска 244

4,4%,

1 000 USD,

27.12.2017 — 27.11.2022

5 лет и 3 мес. (21.08.2017 — 27.11.2022),

раз в 6 месяцев

ЗАО Универсам Центральный,

Номер выпуска 4

6,5%,

1 000 USD,

01.09.2017−25.08.2027

10 лет (01.09.2017−31.08.2027),

Раз в 2 года

ЗАО "Чистый берег"

Номер выпуска 1

7%,

1 000 USD

10 лет (15.01.2018 − 14.01.2028),

Раз в 3 месяца

ООО «АСБ Лизинг»,

Номер выпуска 97

5,8%,

1 000 USD,

09.04.2018 — 07.04.2023

5 лет (09.04.2018 — 07.04.2023),

Раз в 6 месяцев

ООО "Открытая линия",

Номер выпуска 1

8%,

1 000 USD

5 лет (21.05.2018 — 22.05.2023),

Раз в 6 месяцев

ООО "Открытая линия",

Номер выпуска 2

14,5%,

1 000 бел.руб.

3 года (21.05.2018 — 21.05.2021),

Раз в 3 месяцев

ООО "Открытая линия",

Номер выпуска 3

7%,

1 000 USD

5 лет (28.05.2018 — 27.05.2022),

Раз в 3 месяцев

ЗАО "Авангард Лизинг",

Номер выпуска 19

13%,

5 000 бел.руб.,

02.10.2017 - 30.09.2020

15 лет (02.10.2017 - 31.08.2032),

Раз в 3 месяца

ООО "Производственная компания Ромакс",

Номер выпуска 3

7%,

500 USD

3 года (10.04.2018 - 10.04.2021),

Раз в 3 месяца

СООО "Конте-Спа"

Номер выпуска 14

6%,

1 000 USD

5 лет (01.12.2017  – 30.11.2022),

Раз в 3 месяца

СООО "Конте-Спа"

Номер выпуска 15

6%,

1 000 EUR,

01.12.2017 – 27.11.2019

5 лет (01.12.2017 – 30.11.2022),

Раз в 3 месяца

СООО "Конте-Спа"

Номер выпуска 17

5,5%,

1 000 EUR,

23.04.2018 – 21.04.2023

5 лет (23.04.2018 – 22.10.2024),

Раз в 3 месяца

ООО "Люкслизинг"

Номер выпуска 1

9%,

100 USD

2 года (25.05.2017 – 24.05.2019),

В конце срока

ООО "Люкслизинг"

Номер выпуска 2

8,5%,

100 USD

3 года (25.05.2017 – 24.05.2020),

Раз в 3 месяца

ЗАО "Минский инструментальный завод"

Номер выпуска: 1

8%
1000 USD

5 лет (12.07.2017 - 11.07.2022)
раз в 3 месяца

ОДО "НП-Сервис"

Номер выпуска 37

6,5%,

1 000 USD,

26.04.2017 — 16.04.2027

10 лет (26.04.2017 — 26.04.2027),

Раз в год

ОДО "НП-Сервис"

Номер выпуска 39

14%,

100 бел. руб,

28.04.2017 — 19.04.2027

10 лет (28.04.2017 — 28.04.2027),

Раз в год

ОДО "НП-Сервис"

Номер выпуска 40

6,5%,

1000 EUR

10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027),

Раз в 3 месяца

ОДО "НП-Сервис"

Номер выпуска 41

12%,

100 бел. руб

10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027),

Раз в 3 месяца

ООО "Нелва"

Номер выпуска 3

7%,

1 000 USD

3 года (28.04.2017 — 27.04.2020),

Раз в 3 месяца

ООО "Нелва"

Номер выпуска 2

8%,

1 000 USD

3 года (07.04.2017 — 06.04.2020),

Раз в 3 месяца

ООО "ПрофитЗерноМаркет"

Номер выпуска 1

7%,

1000 USD

5 лет (01.11.2017 — 28.10.2022),

Раз в 3 месяца

ООО "Финпрофит"

Номер выпуска 1

8,5%,

1 000 USD

3 года (с 15.12.2017 по 31.12.2020)

ежемесячно

ОАО "Элема"

Номер выпуска 1

10,5%,

50 бел.руб

2 года (с 01.08.2016 по 01.08.2018)

Раз в 3 месяца

ОАО "Элема"

Номер выпуска 2

7,5%,

100 USD

3 года (с 18.12.2017 по 17.12.2020)

ежемесячно

Приорбанк

Номер выпуска 27

11,5%,

10 бел.руб.,

с 29.12.2014 по 24.12.2019

5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),

Раз в 3 месяца

Приорбанк

Номер выпуска 28

10,5%,

10 бел.руб.,

с 29.12.2014 по 24.12.2019

5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),

Раз в 3 месяца

Приорбанк

Номер выпуска 29

9,5%,

10 бел.руб.,

с 29.12.2014 по 24.12.2019

5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),

Раз в 3 месяца

Приорбанк

Номер выпуска 30

7,5%,

1 000 бел.руб.,

с 29.12.2017 по 29.12.2027

10 лет (29.12.2017 — 29.12.2027)

Раз в 3 месяца

Альфа-Банк

Номер выпуска 23

4%

1 000 USD

с 26.06.2017 по 26.06.2018

1 072 (с 26.06.2017 по 02.06.2020)

раз в 3 месяца

Альфа-Банк

Номер выпуска 24

5%

1 000 USD

с 26.06.2017 по 26.06.2018

1 802 (с 26.06.2017 по 02.06.2022)

раз в 3 месяца

Альфа-Банк

Номер выпуска 25

10%

2 000 бел. руб

с 26.06.2017 по 26.06.2018

1 676 дней (с 26.06.2017 по 27.01.2022)

раз в 3 месяца

Альфа-Банк

Номер выпуска 26

8,75%

5 000 бел. руб

с 27.11.2017 по 27.11.2021

1 824 дней (с 27.11.2017 по 25.11.2022)

раз в 3 месяца

Альфа-Банк

Номер выпуска 27

7,5%

100 000 рос. руб

с 27.11.2017 по 27.11.2021

3650 дней (27.11.2017 по 25.11.2027)

раз в 3 месяца

Белагропромбанк

Номер выпуска 216

4%

1 000 USD

с 26.12.2016 по 18.06.2018

750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019)

раз в 6 месяцев

Белагропромбанк

Номер выпуска 217

4%

5 000 USD

с 26.12.2016 по 18.06.2018

750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019)

раз в 6 месяцев

Белагропромбанк

Номер выпуска 219

3,5%

1 000 USD

с 15.05.2017 по 05.11.2018

750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)

раз в 6 месяцев

Белагропромбанк

Номер выпуска 220

3,5%

5 000 USD

с 15.05.2017 по 05.11.2018

750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)

раз в 6 месяцев

Белагропромбанк

Номер выпуска 221

3,5%

1 000 EUR

с 15.05.2017 по 05.11.2018

750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)

раз в 6 месяцев

Технобанк

Номер выпуска 013

6%

1 000 USD

4 года (с 02.06.2014 по 01.06.2018),

раз в 6 месяцев

Беларусбанк

Номер выпуска 217

2,4%

1 000 USD

с 28.02.2018 по 31.08.2019

731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020),

Раз в 6 месяцев

Беларусбанк

Номер выпуска 218

2,4%

3 000 USD

с 28.02.2018 по 31.08.2019

731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020)

Раз в 6 месяцев

Беларусбанк

Номер выпуска 219

2,4%

5 000 USD,

с 28.02.2018 по 31.08.2019

731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020),

Раз в 6 месяцев

Беларусбанк

Номер выпуска 220

2,5%

100 USD

2 года (с 19.03.2018 по 19.03.2020),

Раз в 3 месяца
Эмитент, номер выпуска Ставка, стоимость,период размещения (при наличии информации) cрок обращения, периодичность выплаты

Активлизинг
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Номер выпуска: 5

7%

100 USD

3 года (с 01.02.2018 по 01.02.2021)

раз в 3 месяца

ООО «Агрофинанс»
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Номер выпуска: 1

7,5%

100 EUR

1 826 календарных дней (с 07.05.2018 г. по 07.05.2023 г.)

раз в 3 месяца

Астра-Лизинг
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Номер выпуска: 1

8%

500 USD

3 года (с 01.11.2017 по 01.11.2020)

раз в 3 месяца

Астра-Лизинг
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Номер выпуска: 2

8%

500 USD

3 года (с 01.11.2017 по 01.11.2020)

раз в 3 месяца

Астра-Лизинг
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Номер выпуска: 3

7%

500 USD

5 лет (с 23.04.2018 по 23.04.2023)

раз в 3 месяца

ОАО "Обувь"
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Номер выпуска: 1

8%

100 USD

2 года (с 01.09.2017

по 01.11.2019)

в конце срока

ОАО "Обувь"
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Номер выпуска: 2

7%

100 USD

2 года (с 15.01.2018 по 15.01.2020)

раз в полгода

Простормаркет
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Номер выпуска: 3

12%

100 BYN

2 года (с 14.09.2017 по 14.09.2019)

раз в 3 месяца

Простормаркет
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Номер выпуска 4

10.5%

100 BYN

2 года (с 04.09.2017 по 23.09.2019)

раз в 3 месяца

Хольцгрупп
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Номер выпуска 1

8%

100 USD

2 года (с 22.01.2018 по 22.01.2020)

раз в 3 месяца

Фабрика Ромакс
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Номер выпуска 5
 

7,5%,

100 USD

3 года (с 02.04.2018 по 02.04.2021)

раз в 3 месяца

Европейское аграрное агентство
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Номер выпуска: 1

7,5%

100 USD

3 года (с 16.04.2018 по 16.04.2021)

раз в 3 месяца

Фабрика Ромакс

Номер выпуска 6

8,5%,

1 000 USD

3 года (с 02.04.2018 по 02.04.2021)

раз в 3 месяца

ООО "Автопромлизинг",
Номер выпуска: 1

8%

100 USD

2 года (с 12.09.2017 по 12.09.2019)

В конце срока

ЗАО "Айгенис"

Номер выпуска: 2

5,6%

1 000 USD

2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)

раз в год

ЗАО "Айгенис"

Номер выпуска: 3

6,05%

1 000 USD

2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)

раз в год

ЗАО "Айгенис"

Номер выпуска: 4

6,65%

1 000 USD

2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)

раз в год

ЗАО "Айгенис"

Номер выпуска: 5

3%

1 000 USD

1 года (с 23.04.2018 по 22.04.2019)

раз в год

ЗАО "Авангард лизинг"

Номер выпуска: 20

8,5%

1 000 USD

20 лет (с 01.12.2017 по 30.09.2037)

ежемесячно

ЗАО "Авангард лизинг"

Номер выпуска: 21

7,5%

1 000 USD,

18.04.2018 – 31.03.2019

20 лет (с 18.04.2018 по 31.03.2038)

ежемесячно

ЗАО "Авангард лизинг"

Номер выпуска: 22

5,25%

100 бел.руб.,

01.05.2018 – 30.04.2019

5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023)

ежемесячно

ЗАО "Авангард лизинг"

Номер выпуска: 23

7,5%

100 бел.руб.,

01.05.2018 – 30.04.2019

5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023)

ежемесячно

ООО "АРЛЕКС"

Номер выпуска: 1

7.5%
1000 USD

7 лет (28.05.2018 - 27.05.2025)
раз в 3 месяца

ЗАО "Евроопт"

Номер выпуска: 2

10.5%
1000 USD

5 лет (07.02.2017 - 07.02.2022)
раз в год

ООО "Паритет Партнер"

Номер выпуска: 4

12,5%

100 бел.руб.

2 года (с 05.12.2017 по 04.12.2019)

раз в 3 месяца

ОАО "Пуховичский комбинат хлебопродуктов"

Номер выпуска 2

7%

1000 USD

4 года (с 15.08.2017 по 14.08.2021)

раз в 3 месяца

ООО "РусАвто

Номер выпуска 1

7%

1000 USD

3 года (с 08.02.2018 по 08.02.2021)

раз в 3 месяца

ООО "ТД "Немига-Фаворит"

Номер выпуска 2

7,75%

500 USD

10 года (с 10.08.2017 по 10.08.2027)

раз в 3 месяца

ООО "Темпл Сити"

Номер выпуска 1

7,5%

1000 EUR

5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022)

раз в 3 месяца

ООО "Салоны ОРТОС"

Номер выпуска 1

7%

1 000 EUR

5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022)

раз в 3 месяца

Минфин РБ,

Номер выпуска 244

4,4%,

1 000 USD,

27.12.2017 — 27.11.2022

5 лет и 3 мес. (21.08.2017 — 27.11.2022),

раз в 6 месяцев

ЗАО Универсам Центральный,

Номер выпуска 4

6,5%,

1 000 USD,

01.09.2017−25.08.2027

10 лет (01.09.2017−31.08.2027),

Раз в 2 года

ЗАО "Чистый берег"

Номер выпуска 1

7%,

1 000 USD

10 лет (15.01.2018 − 14.01.2028),

Раз в 3 месяца

ООО «АСБ Лизинг»,

Номер выпуска 97

5,8%,

1 000 USD,

09.04.2018 — 07.04.2023

5 лет (09.04.2018 — 07.04.2023),

Раз в 6 месяцев

ООО "Открытая линия",

Номер выпуска 1

8%,

1 000 USD

5 лет (21.05.2018 — 22.05.2023),

Раз в 6 месяцев

ООО "Открытая линия",

Номер выпуска 2

14,5%,

1 000 бел.руб.

3 года (21.05.2018 — 21.05.2021),

Раз в 3 месяцев

ООО "Открытая линия",

Номер выпуска 3

7%,

1 000 USD

5 лет (28.05.2018 — 27.05.2022),

Раз в 3 месяцев

ЗАО "Авангард Лизинг",

Номер выпуска 19

13%,

5 000 бел.руб.,

02.10.2017 - 30.09.2020

15 лет (02.10.2017 - 31.08.2032),

Раз в 3 месяца

ООО "Производственная компания Ромакс",

Номер выпуска 3

7%,

500 USD

3 года (10.04.2018 - 10.04.2021),

Раз в 3 месяца

СООО "Конте-Спа"

Номер выпуска 14

6%,

1 000 USD

5 лет (01.12.2017  – 30.11.2022),

Раз в 3 месяца

СООО "Конте-Спа"

Номер выпуска 15

6%,

1 000 EUR,

01.12.2017 – 27.11.2019

5 лет (01.12.2017 – 30.11.2022),

Раз в 3 месяца

СООО "Конте-Спа"

Номер выпуска 17

5,5%,

1 000 EUR,

23.04.2018 – 21.04.2023

5 лет (23.04.2018 – 22.10.2024),

Раз в 3 месяца

ООО "Люкслизинг"

Номер выпуска 1

9%,

100 USD

2 года (25.05.2017 – 24.05.2019),

В конце срока

ООО "Люкслизинг"

Номер выпуска 2

8,5%,

100 USD

3 года (25.05.2017 – 24.05.2020),

Раз в 3 месяца

ЗАО "Минский инструментальный завод"

Номер выпуска: 1

8%
1000 USD

5 лет (12.07.2017 - 11.07.2022)
раз в 3 месяца

ОДО "НП-Сервис"

Номер выпуска 37

6,5%,

1 000 USD,

26.04.2017 — 16.04.2027

10 лет (26.04.2017 — 26.04.2027),

Раз в год

ОДО "НП-Сервис"

Номер выпуска 39

14%,

100 бел. руб,

28.04.2017 — 19.04.2027

10 лет (28.04.2017 — 28.04.2027),

Раз в год

ОДО "НП-Сервис"

Номер выпуска 40

6,5%,

1000 EUR

10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027),

Раз в 3 месяца

ОДО "НП-Сервис"

Номер выпуска 41

12%,

100 бел. руб

10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027),

Раз в 3 месяца

ООО "Нелва"

Номер выпуска 3

7%,

1 000 USD

3 года (28.04.2017 — 27.04.2020),

Раз в 3 месяца

ООО "Нелва"

Номер выпуска 2

8%,

1 000 USD

3 года (07.04.2017 — 06.04.2020),

Раз в 3 месяца

ООО "ПрофитЗерноМаркет"

Номер выпуска 1

7%,

1000 USD

5 лет (01.11.2017 — 28.10.2022),

Раз в 3 месяца

ООО "Финпрофит"

Номер выпуска 1

8,5%,

1 000 USD

3 года (с 15.12.2017 по 31.12.2020)

ежемесячно

ОАО "Элема"

Номер выпуска 1

10,5%,

50 бел.руб

2 года (с 01.08.2016 по 01.08.2018)

Раз в 3 месяца

ОАО "Элема"

Номер выпуска 2

7,5%,

100 USD

3 года (с 18.12.2017 по 17.12.2020)

ежемесячно

Приорбанк

Номер выпуска 27

11,5%,

10 бел.руб.,

с 29.12.2014 по 24.12.2019

5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),

Раз в 3 месяца

Приорбанк

Номер выпуска 28

10,5%,

10 бел.руб.,

с 29.12.2014 по 24.12.2019

5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),

Раз в 3 месяца

Приорбанк

Номер выпуска 29

9,5%,

10 бел.руб.,

с 29.12.2014 по 24.12.2019

5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),

Раз в 3 месяца

Приорбанк

Номер выпуска 30

7,5%,

1 000 бел.руб.,

с 29.12.2017 по 29.12.2027

10 лет (29.12.2017 — 29.12.2027)

Раз в 3 месяца

Альфа-Банк

Номер выпуска 23

4%

1 000 USD

с 26.06.2017 по 26.06.2018

1 072 (с 26.06.2017 по 02.06.2020)

раз в 3 месяца

Альфа-Банк

Номер выпуска 24

5%

1 000 USD

с 26.06.2017 по 26.06.2018

1 802 (с 26.06.2017 по 02.06.2022)

раз в 3 месяца

Альфа-Банк

Номер выпуска 25

10%

2 000 бел. руб

с 26.06.2017 по 26.06.2018

1 676 дней (с 26.06.2017 по 27.01.2022)

раз в 3 месяца

Альфа-Банк

Номер выпуска 26

8,75%

5 000 бел. руб

с 27.11.2017 по 27.11.2021

1 824 дней (с 27.11.2017 по 25.11.2022)

раз в 3 месяца

Альфа-Банк

Номер выпуска 27

7,5%

100 000 рос. руб

с 27.11.2017 по 27.11.2021

3650 дней (27.11.2017 по 25.11.2027)

раз в 3 месяца

Белагропромбанк

Номер выпуска 216

4%

1 000 USD

с 26.12.2016 по 18.06.2018

750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019)

раз в 6 месяцев

Белагропромбанк

Номер выпуска 217

4%

5 000 USD

с 26.12.2016 по 18.06.2018

750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019)

раз в 6 месяцев

Белагропромбанк

Номер выпуска 219

3,5%

1 000 USD

с 15.05.2017 по 05.11.2018

750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)

раз в 6 месяцев

Белагропромбанк

Номер выпуска 220

3,5%

5 000 USD

с 15.05.2017 по 05.11.2018

750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)

раз в 6 месяцев

Белагропромбанк

Номер выпуска 221

3,5%

1 000 EUR

с 15.05.2017 по 05.11.2018

750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)

раз в 6 месяцев

Технобанк

Номер выпуска 013

6%

1 000 USD

4 года (с 02.06.2014 по 01.06.2018),

раз в 6 месяцев

Беларусбанк

Номер выпуска 217

2,4%

1 000 USD

с 28.02.2018 по 31.08.2019

731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020),

Раз в 6 месяцев

Беларусбанк

Номер выпуска 218

2,4%

3 000 USD

с 28.02.2018 по 31.08.2019

731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020)

Раз в 6 месяцев

Беларусбанк

Номер выпуска 219

2,4%

5 000 USD,

с 28.02.2018 по 31.08.2019

731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020),

Раз в 6 месяцев

Беларусбанк

Номер выпуска 220

2,5%

100 USD

2 года (с 19.03.2018 по 19.03.2020),

Раз в 3 месяца

Главные выводы по текущей ситуации:

  • На рынке сейчас достаточно большой выбор облигаций. Их можно купить у банков или других организаций. Что касается валюты, то тут можно выбрать доллары, евро или белорусские рубли;
  • Для евро и долларов ставка будет оставлять от 2,4% до 10,5% годовых, а для белорусских рублей — в пределах 8,75 — 14%;
  • По периодичности выплаты больше всего предложений с выплатой процентов раз в три месяца или раз в полгода, но есть и предложения с выплатой процентов один раз в год и даже один раз в два года;
  • Срок обращения для основной массы облигаций составляет 2 — 3 года, однако есть предложения с максимальным сроком и до 20 лет;

Партнер проекта:


Облигации белорусских компаний в валюте от 7% годовых. Выплата дохода ежеквартально. Доход не облагается налогами. Возможность досрочной продажи бумаг.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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