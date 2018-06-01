До 8% годовых в валюте или до 14% - в рублях. Разбираемся, что такое облигации и в чем их выгода

Эмитент, номер выпуска Ставка, стоимость,период размещения (при наличии информации) cрок обращения, периодичность выплаты

Активлизинг

Отправить заявку Номер выпуска: 5 7% 100 USD 3 года (с 01.02.2018 по 01.02.2021) раз в 3 месяца

ООО «Агрофинанс»

Отправить заявку Номер выпуска: 1 7,5% 100 EUR 1 826 календарных дней (с 07.05.2018 г. по 07.05.2023 г.) раз в 3 месяца

Астра-Лизинг

Отправить заявку Номер выпуска: 1 8% 500 USD 3 года (с 01.11.2017 по 01.11.2020) раз в 3 месяца

Астра-Лизинг

Отправить заявку Номер выпуска: 2 8% 500 USD 3 года (с 01.11.2017 по 01.11.2020) раз в 3 месяца

Астра-Лизинг

Отправить заявку Номер выпуска: 3 7% 500 USD 5 лет (с 23.04.2018 по 23.04.2023) раз в 3 месяца

ОАО "Обувь"

Отправить заявку Номер выпуска: 1 8% 100 USD 2 года (с 01.09.2017 по 01.11.2019) в конце срока

ОАО "Обувь"

Отправить заявку Номер выпуска: 2 7% 100 USD 2 года (с 15.01.2018 по 15.01.2020) раз в полгода

Простормаркет

Отправить заявку Номер выпуска: 3 12% 100 BYN 2 года (с 14.09.2017 по 14.09.2019) раз в 3 месяца

Простормаркет

Отправить заявку Номер выпуска 4 10.5% 100 BYN 2 года (с 04.09.2017 по 23.09.2019) раз в 3 месяца

Хольцгрупп

Отправить заявку Номер выпуска 1 8% 100 USD 2 года (с 22.01.2018 по 22.01.2020) раз в 3 месяца

Фабрика Ромакс

Отправить заявку Номер выпуска 5

7,5%, 100 USD 3 года (с 02.04.2018 по 02.04.2021) раз в 3 месяца

Европейское аграрное агентство

Отправить заявку Номер выпуска: 1 7,5% 100 USD 3 года (с 16.04.2018 по 16.04.2021) раз в 3 месяца

Фабрика Ромакс Номер выпуска 6 8,5%, 1 000 USD 3 года (с 02.04.2018 по 02.04.2021) раз в 3 месяца

ООО "Автопромлизинг",

Номер выпуска: 1 8% 100 USD 2 года (с 12.09.2017 по 12.09.2019) В конце срока

ЗАО "Айгенис" Номер выпуска: 2 5,6% 1 000 USD 2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020) раз в год

ЗАО "Айгенис" Номер выпуска: 3 6,05% 1 000 USD 2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020) раз в год

ЗАО "Айгенис" Номер выпуска: 4 6,65% 1 000 USD 2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020) раз в год

ЗАО "Айгенис" Номер выпуска: 5 3% 1 000 USD 1 года (с 23.04.2018 по 22.04.2019) раз в год

ЗАО "Авангард лизинг" Номер выпуска: 20 8,5% 1 000 USD 20 лет (с 01.12.2017 по 30.09.2037) ежемесячно

ЗАО "Авангард лизинг" Номер выпуска: 21 7,5% 1 000 USD, 18.04.2018 – 31.03.2019 20 лет (с 18.04.2018 по 31.03.2038) ежемесячно

ЗАО "Авангард лизинг" Номер выпуска: 22 5,25% 100 бел.руб., 01.05.2018 – 30.04.2019 5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023) ежемесячно

ЗАО "Авангард лизинг" Номер выпуска: 23 7,5% 100 бел.руб., 01.05.2018 – 30.04.2019 5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023) ежемесячно

ООО "АРЛЕКС" Номер выпуска: 1 7.5%

1000 USD 7 лет (28.05.2018 - 27.05.2025)

раз в 3 месяца

ЗАО "Евроопт" Номер выпуска: 2 10.5%

1000 USD 5 лет (07.02.2017 - 07.02.2022)

раз в год

ООО "Паритет Партнер" Номер выпуска: 4 12,5% 100 бел.руб. 2 года (с 05.12.2017 по 04.12.2019) раз в 3 месяца

ОАО "Пуховичский комбинат хлебопродуктов" Номер выпуска 2 7% 1000 USD 4 года (с 15.08.2017 по 14.08.2021) раз в 3 месяца

ООО "РусАвто Номер выпуска 1 7% 1000 USD 3 года (с 08.02.2018 по 08.02.2021) раз в 3 месяца

ООО "ТД "Немига-Фаворит" Номер выпуска 2 7,75% 500 USD 10 года (с 10.08.2017 по 10.08.2027) раз в 3 месяца

ООО "Темпл Сити" Номер выпуска 1 7,5% 1000 EUR 5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022) раз в 3 месяца

ООО "Салоны ОРТОС" Номер выпуска 1 7% 1 000 EUR 5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022) раз в 3 месяца

Минфин РБ, Номер выпуска 244 4,4%, 1 000 USD, 27.12.2017 — 27.11.2022 5 лет и 3 мес. (21.08.2017 — 27.11.2022), раз в 6 месяцев

ЗАО Универсам Центральный, Номер выпуска 4 6,5%, 1 000 USD, 01.09.2017−25.08.2027 10 лет (01.09.2017−31.08.2027), Раз в 2 года

ЗАО "Чистый берег" Номер выпуска 1 7%, 1 000 USD 10 лет (15.01.2018 − 14.01.2028), Раз в 3 месяца

ООО «АСБ Лизинг», Номер выпуска 97 5,8%, 1 000 USD, 09.04.2018 — 07.04.2023 5 лет (09.04.2018 — 07.04.2023), Раз в 6 месяцев

ООО "Открытая линия", Номер выпуска 1 8%, 1 000 USD 5 лет (21.05.2018 — 22.05.2023), Раз в 6 месяцев

ООО "Открытая линия", Номер выпуска 2 14,5%, 1 000 бел.руб. 3 года (21.05.2018 — 21.05.2021), Раз в 3 месяцев

ООО "Открытая линия", Номер выпуска 3 7%, 1 000 USD 5 лет (28.05.2018 — 27.05.2022), Раз в 3 месяцев

ЗАО "Авангард Лизинг", Номер выпуска 19 13%, 5 000 бел.руб., 02.10.2017 - 30.09.2020 15 лет (02.10.2017 - 31.08.2032), Раз в 3 месяца

ООО "Производственная компания Ромакс", Номер выпуска 3 7%, 500 USD 3 года (10.04.2018 - 10.04.2021), Раз в 3 месяца

СООО "Конте-Спа" Номер выпуска 14 6%, 1 000 USD 5 лет (01.12.2017 – 30.11.2022), Раз в 3 месяца

СООО "Конте-Спа" Номер выпуска 15 6%, 1 000 EUR, 01.12.2017 – 27.11.2019 5 лет (01.12.2017 – 30.11.2022), Раз в 3 месяца

СООО "Конте-Спа" Номер выпуска 17 5,5%, 1 000 EUR, 23.04.2018 – 21.04.2023 5 лет (23.04.2018 – 22.10.2024), Раз в 3 месяца

ООО "Люкслизинг" Номер выпуска 1 9%, 100 USD 2 года (25.05.2017 – 24.05.2019), В конце срока

ООО "Люкслизинг" Номер выпуска 2 8,5%, 100 USD 3 года (25.05.2017 – 24.05.2020), Раз в 3 месяца

ЗАО "Минский инструментальный завод" Номер выпуска: 1 8%

1000 USD 5 лет (12.07.2017 - 11.07.2022)

раз в 3 месяца

ОДО "НП-Сервис" Номер выпуска 37 6,5%, 1 000 USD, 26.04.2017 — 16.04.2027 10 лет (26.04.2017 — 26.04.2027), Раз в год

ОДО "НП-Сервис" Номер выпуска 39 14%, 100 бел. руб, 28.04.2017 — 19.04.2027 10 лет (28.04.2017 — 28.04.2027), Раз в год

ОДО "НП-Сервис" Номер выпуска 40 6,5%, 1000 EUR 10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027), Раз в 3 месяца

ОДО "НП-Сервис" Номер выпуска 41 12%, 100 бел. руб 10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027), Раз в 3 месяца

ООО "Нелва" Номер выпуска 3 7%, 1 000 USD 3 года (28.04.2017 — 27.04.2020), Раз в 3 месяца

ООО "Нелва" Номер выпуска 2 8%, 1 000 USD 3 года (07.04.2017 — 06.04.2020), Раз в 3 месяца

ООО "ПрофитЗерноМаркет" Номер выпуска 1 7%, 1000 USD 5 лет (01.11.2017 — 28.10.2022), Раз в 3 месяца

ООО "Финпрофит" Номер выпуска 1 8,5%, 1 000 USD 3 года (с 15.12.2017 по 31.12.2020) ежемесячно

ОАО "Элема" Номер выпуска 1 10,5%, 50 бел.руб 2 года (с 01.08.2016 по 01.08.2018) Раз в 3 месяца

ОАО "Элема" Номер выпуска 2 7,5%, 100 USD 3 года (с 18.12.2017 по 17.12.2020) ежемесячно

Приорбанк Номер выпуска 27 11,5%, 10 бел.руб., с 29.12.2014 по 24.12.2019 5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019), Раз в 3 месяца

Приорбанк Номер выпуска 28 10,5%, 10 бел.руб., с 29.12.2014 по 24.12.2019 5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019), Раз в 3 месяца

Приорбанк Номер выпуска 29 9,5%, 10 бел.руб., с 29.12.2014 по 24.12.2019 5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019), Раз в 3 месяца

Приорбанк Номер выпуска 30 7,5%, 1 000 бел.руб., с 29.12.2017 по 29.12.2027 10 лет (29.12.2017 — 29.12.2027) Раз в 3 месяца

Альфа-Банк Номер выпуска 23 4% 1 000 USD с 26.06.2017 по 26.06.2018 1 072 (с 26.06.2017 по 02.06.2020) раз в 3 месяца

Альфа-Банк Номер выпуска 24 5% 1 000 USD с 26.06.2017 по 26.06.2018 1 802 (с 26.06.2017 по 02.06.2022) раз в 3 месяца

Альфа-Банк Номер выпуска 25 10% 2 000 бел. руб с 26.06.2017 по 26.06.2018 1 676 дней (с 26.06.2017 по 27.01.2022) раз в 3 месяца

Альфа-Банк Номер выпуска 26 8,75% 5 000 бел. руб с 27.11.2017 по 27.11.2021 1 824 дней (с 27.11.2017 по 25.11.2022) раз в 3 месяца

Альфа-Банк Номер выпуска 27 7,5% 100 000 рос. руб с 27.11.2017 по 27.11.2021 3650 дней (27.11.2017 по 25.11.2027) раз в 3 месяца

Белагропромбанк Номер выпуска 216 4% 1 000 USD с 26.12.2016 по 18.06.2018 750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019) раз в 6 месяцев

Белагропромбанк Номер выпуска 217 4% 5 000 USD с 26.12.2016 по 18.06.2018 750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019) раз в 6 месяцев

Белагропромбанк Номер выпуска 219 3,5% 1 000 USD с 15.05.2017 по 05.11.2018 750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019) раз в 6 месяцев

Белагропромбанк Номер выпуска 220 3,5% 5 000 USD с 15.05.2017 по 05.11.2018 750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019) раз в 6 месяцев

Белагропромбанк Номер выпуска 221 3,5% 1 000 EUR с 15.05.2017 по 05.11.2018 750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019) раз в 6 месяцев

Технобанк Номер выпуска 013 6% 1 000 USD 4 года (с 02.06.2014 по 01.06.2018), раз в 6 месяцев

Беларусбанк Номер выпуска 217 2,4% 1 000 USD с 28.02.2018 по 31.08.2019 731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020), Раз в 6 месяцев

Беларусбанк Номер выпуска 218 2,4% 3 000 USD с 28.02.2018 по 31.08.2019 731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020) Раз в 6 месяцев

Беларусбанк Номер выпуска 219 2,4% 5 000 USD, с 28.02.2018 по 31.08.2019 731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020), Раз в 6 месяцев