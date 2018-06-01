До 8% годовых в валюте или до 14% - в рублях. Разбираемся, что такое облигации и в чем их выгода
Размер текста:
A
A
A
Что такое облигации, чем они отличаются от депозитов и какие есть особенности при их использовании? При поддержке мы разобрались в этой сложной теме и проанализировали существующие на рынке предложения. Lacerta
У многих возникает вопрос, как лучше сохранить и преумножить свои сбережения. Очевидным решением часто выступает оформление депозита в банке. Этот способ достаточно популярен, но он не единственный. Альтернативой может быть, например, покупка облигаций.
Облигации — это один из способов инвестирования. Воспользоваться им могут как физическим, так и юридические лица. По своей сути облигации можно сравнить с долговой распиской: у покупателя есть право получить обратно ту сумму, которую он заплатил плюс дополнительный доход к ней.
Выпускать облигации (являться их эмитентами) могут не только банки, но другие организации, компании и даже некоторые государственные органы управления. Выгода для эмитента — возможность привлекать заемные средства без участия других кредитных посредников. Для покупателя выгода в том, что удается получить больший доход по сравнению с банковскими вкладами.
При этом стоит обратить внимание на несколько существенных отличий от вкладов. Так, например, государство гарантирует сохранность последних. Даже если банк обанкротится, то ваши деньги будут возвращены. К сожалению, такая гарантия не распространяется на облигации. Возврат денег будет происходить в рамках процедуры о банкротстве. Держатели облигаций, в отличие от большинства иных кредиторов разорившейся компании, получат свои деньги в последнюю очередь. Но и тут можно подстраховаться: если облигации чем-то обеспечены (например, недвижимостью), то залоговое имущество будут продавать на торгах. Далее вырученные деньги разделят между инвесторами.
Еще один интересный момент: доходы по облигациям не будут облагаться подоходным налогом, в отличие от процентов по депозитам.
Следующее отличие от депозита: по облигациям не всегда можно получить деньги в любой момент, когда вам это потребуется. Важно понимать, что продать облигацию обратно до наступления срока погашения можно только в том случае, если это оговорено условиями. Нередко по облигациям установлен период, в течение которого досрочное погашение не осуществляется.
Рассмотрим условия подробнее:
Эмитент, номер выпуска
Ставка, стоимость, Период размещения (при наличии информации)
Срок обращения, периодичность выплаты
Активлизинг
Отправить заявку
Номер выпуска: 5
7%
100 USD
3 года (с 01.02.2018 по 01.02.2021)
раз в 3 месяца
ООО «Агрофинанс»
Отправить заявку
Номер выпуска: 1
7,5%
100 EUR
1 826 календарных дней (с 07.05.2018 г. по 07.05.2023 г.)
раз в 3 месяца
Астра-Лизинг
Отправить заявку
Номер выпуска: 1
8%
500 USD
3 года (с 01.11.2017 по 01.11.2020)
раз в 3 месяца
Астра-Лизинг
Отправить заявку
Номер выпуска: 2
8%
500 USD
3 года (с 01.11.2017 по 01.11.2020)
раз в 3 месяца
Астра-Лизинг
Отправить заявку
Номер выпуска: 3
7%
500 USD
5 лет (с 23.04.2018 по 23.04.2023)
раз в 3 месяца
ОАО "Обувь" Отправить заявку
Номер выпуска: 1
8%
100 USD
2 года (с 01.09.2017
по 01.11.2019)
в конце срока
ОАО "Обувь" Отправить заявку
Номер выпуска: 2
7%
100 USD
2 года (с 15.01.2018 по 15.01.2020)
раз в полгода
Простормаркет Отправить заявку
Номер выпуска: 3
12%
100 BYN
2 года (с 14.09.2017 по 14.09.2019)
раз в 3 месяца
Простормаркет Отправить заявку
Номер выпуска 4
10.5%
100 BYN
2 года (с 04.09.2017 по 23.09.2019)
раз в 3 месяца
Хольцгрупп Отправить заявку
Номер выпуска 1
8%
100 USD
2 года (с 22.01.2018 по 22.01.2020)
раз в 3 месяца
Фабрика Ромакс Отправить заявку
Номер выпуска 5
7,5%,
100 USD
3 года (с 02.04.2018 по 02.04.2021)
раз в 3 месяца
Европейское аграрное агентство Отправить заявку
Номер выпуска: 1
7,5%
100 USD
3 года (с 16.04.2018 по 16.04.2021)
раз в 3 месяца
Фабрика Ромакс
Номер выпуска 6
8,5%,
1 000 USD
3 года (с 02.04.2018 по 02.04.2021)
раз в 3 месяца
ООО "Автопромлизинг",
Номер выпуска: 1
8%
100 USD
2 года (с 12.09.2017 по 12.09.2019)
В конце срока
ЗАО "Айгенис"
Номер выпуска: 2
5,6%
1 000 USD
2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)
раз в год
ЗАО "Айгенис"
Номер выпуска: 3
6,05%
1 000 USD
2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)
раз в год
ЗАО "Айгенис"
Номер выпуска: 4
6,65%
1 000 USD
2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)
раз в год
ЗАО "Айгенис"
Номер выпуска: 5
3%
1 000 USD
1 года (с 23.04.2018 по 22.04.2019)
раз в год
ЗАО "Авангард лизинг"
Номер выпуска: 20
8,5%
1 000 USD
20 лет (с 01.12.2017 по 30.09.2037)
ежемесячно
ЗАО "Авангард лизинг"
Номер выпуска: 21
7,5%
1 000 USD,
18.04.2018 – 31.03.2019
20 лет (с 18.04.2018 по 31.03.2038)
ежемесячно
ЗАО "Авангард лизинг"
Номер выпуска: 22
5,25%
100 бел.руб.,
01.05.2018 – 30.04.2019
5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023)
ежемесячно
ЗАО "Авангард лизинг"
Номер выпуска: 23
7,5%
100 бел.руб.,
01.05.2018 – 30.04.2019
5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023)
ежемесячно
ООО "АРЛЕКС"
Номер выпуска: 1
7.5%
1000 USD
7 лет (28.05.2018 - 27.05.2025)
раз в 3 месяца
ЗАО "Евроопт"
Номер выпуска: 2
10.5%
1000 USD
5 лет (07.02.2017 - 07.02.2022)
раз в год
ООО "Паритет Партнер"
Номер выпуска: 4
12,5%
100 бел.руб.
2 года (с 05.12.2017 по 04.12.2019)
раз в 3 месяца
ОАО "Пуховичский комбинат хлебопродуктов"
Номер выпуска 2
7%
1000 USD
4 года (с 15.08.2017 по 14.08.2021)
раз в 3 месяца
ООО "РусАвто
Номер выпуска 1
7%
1000 USD
3 года (с 08.02.2018 по 08.02.2021)
раз в 3 месяца
ООО "ТД "Немига-Фаворит"
Номер выпуска 2
7,75%
500 USD
10 года (с 10.08.2017 по 10.08.2027)
раз в 3 месяца
ООО "Темпл Сити"
Номер выпуска 1
7,5%
1000 EUR
5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022)
раз в 3 месяца
ООО "Салоны ОРТОС"
Номер выпуска 1
7%
1 000 EUR
5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022)
раз в 3 месяца
Минфин РБ,
Номер выпуска 244
4,4%,
1 000 USD,
27.12.2017 — 27.11.2022
5 лет и 3 мес. (21.08.2017 — 27.11.2022),
раз в 6 месяцев
ЗАО Универсам Центральный,
Номер выпуска 4
6,5%,
1 000 USD,
01.09.2017−25.08.2027
10 лет (01.09.2017−31.08.2027),
Раз в 2 года
ЗАО "Чистый берег"
Номер выпуска 1
7%,
1 000 USD
10 лет (15.01.2018 − 14.01.2028),
Раз в 3 месяца
ООО «АСБ Лизинг»,
Номер выпуска 97
5,8%,
1 000 USD,
09.04.2018 — 07.04.2023
5 лет (09.04.2018 — 07.04.2023),
Раз в 6 месяцев
ООО "Открытая линия",
Номер выпуска 1
8%,
1 000 USD
5 лет (21.05.2018 — 22.05.2023),
Раз в 6 месяцев
ООО "Открытая линия",
Номер выпуска 2
14,5%,
1 000 бел.руб.
3 года (21.05.2018 — 21.05.2021),
Раз в 3 месяцев
ООО "Открытая линия",
Номер выпуска 3
7%,
1 000 USD
5 лет (28.05.2018 — 27.05.2022),
Раз в 3 месяцев
ЗАО "Авангард Лизинг",
Номер выпуска 19
13%,
5 000 бел.руб.,
02.10.2017 - 30.09.2020
15 лет (02.10.2017 - 31.08.2032),
Раз в 3 месяца
ООО "Производственная компания Ромакс",
Номер выпуска 3
7%,
500 USD
3 года (10.04.2018 - 10.04.2021),
Раз в 3 месяца
СООО "Конте-Спа"
Номер выпуска 14
6%,
1 000 USD
5 лет (01.12.2017 – 30.11.2022),
Раз в 3 месяца
СООО "Конте-Спа"
Номер выпуска 15
6%,
1 000 EUR,
01.12.2017 – 27.11.2019
5 лет (01.12.2017 – 30.11.2022),
Раз в 3 месяца
СООО "Конте-Спа"
Номер выпуска 17
5,5%,
1 000 EUR,
23.04.2018 – 21.04.2023
5 лет (23.04.2018 – 22.10.2024),
Раз в 3 месяца
ООО "Люкслизинг"
Номер выпуска 1
9%,
100 USD
2 года (25.05.2017 – 24.05.2019),
В конце срока
ООО "Люкслизинг"
Номер выпуска 2
8,5%,
100 USD
3 года (25.05.2017 – 24.05.2020),
Раз в 3 месяца
ЗАО "Минский инструментальный завод"
Номер выпуска: 1
8%
1000 USD
5 лет (12.07.2017 - 11.07.2022)
раз в 3 месяца
ОДО "НП-Сервис"
Номер выпуска 37
6,5%,
1 000 USD,
26.04.2017 — 16.04.2027
10 лет (26.04.2017 — 26.04.2027),
Раз в год
ОДО "НП-Сервис"
Номер выпуска 39
14%,
100 бел. руб,
28.04.2017 — 19.04.2027
10 лет (28.04.2017 — 28.04.2027),
Раз в год
ОДО "НП-Сервис"
Номер выпуска 40
6,5%,
1000 EUR
10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027),
Раз в 3 месяца
ОДО "НП-Сервис"
Номер выпуска 41
12%,
100 бел. руб
10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027),
Раз в 3 месяца
ООО "Нелва"
Номер выпуска 3
7%,
1 000 USD
3 года (28.04.2017 — 27.04.2020),
Раз в 3 месяца
ООО "Нелва"
Номер выпуска 2
8%,
1 000 USD
3 года (07.04.2017 — 06.04.2020),
Раз в 3 месяца
ООО "ПрофитЗерноМаркет"
Номер выпуска 1
7%,
1000 USD
5 лет (01.11.2017 — 28.10.2022),
Раз в 3 месяца
ООО "Финпрофит"
Номер выпуска 1
8,5%,
1 000 USD
3 года (с 15.12.2017 по 31.12.2020)
ежемесячно
ОАО "Элема"
Номер выпуска 1
10,5%,
50 бел.руб
2 года (с 01.08.2016 по 01.08.2018)
Раз в 3 месяца
ОАО "Элема"
Номер выпуска 2
7,5%,
100 USD
3 года (с 18.12.2017 по 17.12.2020)
ежемесячно
Приорбанк
Номер выпуска 27
11,5%,
10 бел.руб.,
с 29.12.2014 по 24.12.2019
5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),
Раз в 3 месяца
Приорбанк
Номер выпуска 28
10,5%,
10 бел.руб.,
с 29.12.2014 по 24.12.2019
5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),
Раз в 3 месяца
Приорбанк
Номер выпуска 29
9,5%,
10 бел.руб.,
с 29.12.2014 по 24.12.2019
5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),
Раз в 3 месяца
Приорбанк
Номер выпуска 30
7,5%,
1 000 бел.руб.,
с 29.12.2017 по 29.12.2027
10 лет (29.12.2017 — 29.12.2027)
Раз в 3 месяца
Альфа-Банк
Номер выпуска 23
4%
1 000 USD
с 26.06.2017 по 26.06.2018
1 072 (с 26.06.2017 по 02.06.2020)
раз в 3 месяца
Альфа-Банк
Номер выпуска 24
5%
1 000 USD
с 26.06.2017 по 26.06.2018
1 802 (с 26.06.2017 по 02.06.2022)
раз в 3 месяца
Альфа-Банк
Номер выпуска 25
10%
2 000 бел. руб
с 26.06.2017 по 26.06.2018
1 676 дней (с 26.06.2017 по 27.01.2022)
раз в 3 месяца
Альфа-Банк
Номер выпуска 26
8,75%
5 000 бел. руб
с 27.11.2017 по 27.11.2021
1 824 дней (с 27.11.2017 по 25.11.2022)
раз в 3 месяца
Альфа-Банк
Номер выпуска 27
7,5%
100 000 рос. руб
с 27.11.2017 по 27.11.2021
3650 дней (27.11.2017 по 25.11.2027)
раз в 3 месяца
Белагропромбанк
Номер выпуска 216
4%
1 000 USD
с 26.12.2016 по 18.06.2018
750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019)
раз в 6 месяцев
Белагропромбанк
Номер выпуска 217
4%
5 000 USD
с 26.12.2016 по 18.06.2018
750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019)
раз в 6 месяцев
Белагропромбанк
Номер выпуска 219
3,5%
1 000 USD
с 15.05.2017 по 05.11.2018
750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)
раз в 6 месяцев
Белагропромбанк
Номер выпуска 220
3,5%
5 000 USD
с 15.05.2017 по 05.11.2018
750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)
раз в 6 месяцев
Белагропромбанк
Номер выпуска 221
3,5%
1 000 EUR
с 15.05.2017 по 05.11.2018
750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)
раз в 6 месяцев
Технобанк
Номер выпуска 013
6%
1 000 USD
4 года (с 02.06.2014 по 01.06.2018),
раз в 6 месяцев
Беларусбанк
Номер выпуска 217
2,4%
1 000 USD
с 28.02.2018 по 31.08.2019
731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020),
Раз в 6 месяцев
Беларусбанк
Номер выпуска 218
2,4%
3 000 USD
с 28.02.2018 по 31.08.2019
731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020)
Раз в 6 месяцев
Беларусбанк
Номер выпуска 219
2,4%
5 000 USD,
с 28.02.2018 по 31.08.2019
731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020),
Раз в 6 месяцев
Беларусбанк
Номер выпуска 220
2,5%
100 USD
2 года (с 19.03.2018 по 19.03.2020),
Раз в 3 месяца
Эмитент, номер выпуска
Ставка, стоимость,период размещения (при наличии информации) cрок обращения, периодичность выплаты
Активлизинг Отправить заявку
Номер выпуска: 5
7%
100 USD
3 года (с 01.02.2018 по 01.02.2021)
раз в 3 месяца
ООО «Агрофинанс» Отправить заявку
Номер выпуска: 1
7,5%
100 EUR
1 826 календарных дней (с 07.05.2018 г. по 07.05.2023 г.)
раз в 3 месяца
Астра-Лизинг Отправить заявку
Номер выпуска: 1
8%
500 USD
3 года (с 01.11.2017 по 01.11.2020)
раз в 3 месяца
Астра-Лизинг Отправить заявку
Номер выпуска: 2
8%
500 USD
3 года (с 01.11.2017 по 01.11.2020)
раз в 3 месяца
Астра-Лизинг Отправить заявку
Номер выпуска: 3
7%
500 USD
5 лет (с 23.04.2018 по 23.04.2023)
раз в 3 месяца
ОАО "Обувь" Отправить заявку
Номер выпуска: 1
8%
100 USD
2 года (с 01.09.2017
по 01.11.2019)
в конце срока
ОАО "Обувь" Отправить заявку
Номер выпуска: 2
7%
100 USD
2 года (с 15.01.2018 по 15.01.2020)
раз в полгода
Простормаркет Отправить заявку
Номер выпуска: 3
12%
100 BYN
2 года (с 14.09.2017 по 14.09.2019)
раз в 3 месяца
Простормаркет Отправить заявку
Номер выпуска 4
10.5%
100 BYN
2 года (с 04.09.2017 по 23.09.2019)
раз в 3 месяца
Хольцгрупп Отправить заявку
Номер выпуска 1
8%
100 USD
2 года (с 22.01.2018 по 22.01.2020)
раз в 3 месяца
Фабрика Ромакс Отправить заявку
Номер выпуска 5
7,5%,
100 USD
3 года (с 02.04.2018 по 02.04.2021)
раз в 3 месяца
Европейское аграрное агентство Отправить заявку
Номер выпуска: 1
7,5%
100 USD
3 года (с 16.04.2018 по 16.04.2021)
раз в 3 месяца
Фабрика Ромакс
Номер выпуска 6
8,5%,
1 000 USD
3 года (с 02.04.2018 по 02.04.2021)
раз в 3 месяца
ООО "Автопромлизинг",
Номер выпуска: 1
8%
100 USD
2 года (с 12.09.2017 по 12.09.2019)
В конце срока
ЗАО "Айгенис"
Номер выпуска: 2
5,6%
1 000 USD
2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)
раз в год
ЗАО "Айгенис"
Номер выпуска: 3
6,05%
1 000 USD
2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)
раз в год
ЗАО "Айгенис"
Номер выпуска: 4
6,65%
1 000 USD
2 года (с 12.04.2018 по 29.12.2020)
раз в год
ЗАО "Айгенис"
Номер выпуска: 5
3%
1 000 USD
1 года (с 23.04.2018 по 22.04.2019)
раз в год
ЗАО "Авангард лизинг"
Номер выпуска: 20
8,5%
1 000 USD
20 лет (с 01.12.2017 по 30.09.2037)
ежемесячно
ЗАО "Авангард лизинг"
Номер выпуска: 21
7,5%
1 000 USD,
18.04.2018 – 31.03.2019
20 лет (с 18.04.2018 по 31.03.2038)
ежемесячно
ЗАО "Авангард лизинг"
Номер выпуска: 22
5,25%
100 бел.руб.,
01.05.2018 – 30.04.2019
5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023)
ежемесячно
ЗАО "Авангард лизинг"
Номер выпуска: 23
7,5%
100 бел.руб.,
01.05.2018 – 30.04.2019
5 лет (с 01.05.2018 по 30.04.2023)
ежемесячно
ООО "АРЛЕКС"
Номер выпуска: 1
7.5%
1000 USD
7 лет (28.05.2018 - 27.05.2025)
раз в 3 месяца
ЗАО "Евроопт"
Номер выпуска: 2
10.5%
1000 USD
5 лет (07.02.2017 - 07.02.2022)
раз в год
ООО "Паритет Партнер"
Номер выпуска: 4
12,5%
100 бел.руб.
2 года (с 05.12.2017 по 04.12.2019)
раз в 3 месяца
ОАО "Пуховичский комбинат хлебопродуктов"
Номер выпуска 2
7%
1000 USD
4 года (с 15.08.2017 по 14.08.2021)
раз в 3 месяца
ООО "РусАвто
Номер выпуска 1
7%
1000 USD
3 года (с 08.02.2018 по 08.02.2021)
раз в 3 месяца
ООО "ТД "Немига-Фаворит"
Номер выпуска 2
7,75%
500 USD
10 года (с 10.08.2017 по 10.08.2027)
раз в 3 месяца
ООО "Темпл Сити"
Номер выпуска 1
7,5%
1000 EUR
5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022)
раз в 3 месяца
ООО "Салоны ОРТОС"
Номер выпуска 1
7%
1 000 EUR
5 лет (с 01.08.2017 по 30.06.2022)
раз в 3 месяца
Минфин РБ,
Номер выпуска 244
4,4%,
1 000 USD,
27.12.2017 — 27.11.2022
5 лет и 3 мес. (21.08.2017 — 27.11.2022),
раз в 6 месяцев
ЗАО Универсам Центральный,
Номер выпуска 4
6,5%,
1 000 USD,
01.09.2017−25.08.2027
10 лет (01.09.2017−31.08.2027),
Раз в 2 года
ЗАО "Чистый берег"
Номер выпуска 1
7%,
1 000 USD
10 лет (15.01.2018 − 14.01.2028),
Раз в 3 месяца
ООО «АСБ Лизинг»,
Номер выпуска 97
5,8%,
1 000 USD,
09.04.2018 — 07.04.2023
5 лет (09.04.2018 — 07.04.2023),
Раз в 6 месяцев
ООО "Открытая линия",
Номер выпуска 1
8%,
1 000 USD
5 лет (21.05.2018 — 22.05.2023),
Раз в 6 месяцев
ООО "Открытая линия",
Номер выпуска 2
14,5%,
1 000 бел.руб.
3 года (21.05.2018 — 21.05.2021),
Раз в 3 месяцев
ООО "Открытая линия",
Номер выпуска 3
7%,
1 000 USD
5 лет (28.05.2018 — 27.05.2022),
Раз в 3 месяцев
ЗАО "Авангард Лизинг",
Номер выпуска 19
13%,
5 000 бел.руб.,
02.10.2017 - 30.09.2020
15 лет (02.10.2017 - 31.08.2032),
Раз в 3 месяца
ООО "Производственная компания Ромакс",
Номер выпуска 3
7%,
500 USD
3 года (10.04.2018 - 10.04.2021),
Раз в 3 месяца
СООО "Конте-Спа"
Номер выпуска 14
6%,
1 000 USD
5 лет (01.12.2017 – 30.11.2022),
Раз в 3 месяца
СООО "Конте-Спа"
Номер выпуска 15
6%,
1 000 EUR,
01.12.2017 – 27.11.2019
5 лет (01.12.2017 – 30.11.2022),
Раз в 3 месяца
СООО "Конте-Спа"
Номер выпуска 17
5,5%,
1 000 EUR,
23.04.2018 – 21.04.2023
5 лет (23.04.2018 – 22.10.2024),
Раз в 3 месяца
ООО "Люкслизинг"
Номер выпуска 1
9%,
100 USD
2 года (25.05.2017 – 24.05.2019),
В конце срока
ООО "Люкслизинг"
Номер выпуска 2
8,5%,
100 USD
3 года (25.05.2017 – 24.05.2020),
Раз в 3 месяца
ЗАО "Минский инструментальный завод"
Номер выпуска: 1
8%
1000 USD
5 лет (12.07.2017 - 11.07.2022)
раз в 3 месяца
ОДО "НП-Сервис"
Номер выпуска 37
6,5%,
1 000 USD,
26.04.2017 — 16.04.2027
10 лет (26.04.2017 — 26.04.2027),
Раз в год
ОДО "НП-Сервис"
Номер выпуска 39
14%,
100 бел. руб,
28.04.2017 — 19.04.2027
10 лет (28.04.2017 — 28.04.2027),
Раз в год
ОДО "НП-Сервис"
Номер выпуска 40
6,5%,
1000 EUR
10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027),
Раз в 3 месяца
ОДО "НП-Сервис"
Номер выпуска 41
12%,
100 бел. руб
10 лет (08.11.2017 — 05.11.2027),
Раз в 3 месяца
ООО "Нелва"
Номер выпуска 3
7%,
1 000 USD
3 года (28.04.2017 — 27.04.2020),
Раз в 3 месяца
ООО "Нелва"
Номер выпуска 2
8%,
1 000 USD
3 года (07.04.2017 — 06.04.2020),
Раз в 3 месяца
ООО "ПрофитЗерноМаркет"
Номер выпуска 1
7%,
1000 USD
5 лет (01.11.2017 — 28.10.2022),
Раз в 3 месяца
ООО "Финпрофит"
Номер выпуска 1
8,5%,
1 000 USD
3 года (с 15.12.2017 по 31.12.2020)
ежемесячно
ОАО "Элема"
Номер выпуска 1
10,5%,
50 бел.руб
2 года (с 01.08.2016 по 01.08.2018)
Раз в 3 месяца
ОАО "Элема"
Номер выпуска 2
7,5%,
100 USD
3 года (с 18.12.2017 по 17.12.2020)
ежемесячно
Приорбанк
Номер выпуска 27
11,5%,
10 бел.руб.,
с 29.12.2014 по 24.12.2019
5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),
Раз в 3 месяца
Приорбанк
Номер выпуска 28
10,5%,
10 бел.руб.,
с 29.12.2014 по 24.12.2019
5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),
Раз в 3 месяца
Приорбанк
Номер выпуска 29
9,5%,
10 бел.руб.,
с 29.12.2014 по 24.12.2019
5 лет (29.12.2014 — 24.12.2019),
Раз в 3 месяца
Приорбанк
Номер выпуска 30
7,5%,
1 000 бел.руб.,
с 29.12.2017 по 29.12.2027
10 лет (29.12.2017 — 29.12.2027)
Раз в 3 месяца
Альфа-Банк
Номер выпуска 23
4%
1 000 USD
с 26.06.2017 по 26.06.2018
1 072 (с 26.06.2017 по 02.06.2020)
раз в 3 месяца
Альфа-Банк
Номер выпуска 24
5%
1 000 USD
с 26.06.2017 по 26.06.2018
1 802 (с 26.06.2017 по 02.06.2022)
раз в 3 месяца
Альфа-Банк
Номер выпуска 25
10%
2 000 бел. руб
с 26.06.2017 по 26.06.2018
1 676 дней (с 26.06.2017 по 27.01.2022)
раз в 3 месяца
Альфа-Банк
Номер выпуска 26
8,75%
5 000 бел. руб
с 27.11.2017 по 27.11.2021
1 824 дней (с 27.11.2017 по 25.11.2022)
раз в 3 месяца
Альфа-Банк
Номер выпуска 27
7,5%
100 000 рос. руб
с 27.11.2017 по 27.11.2021
3650 дней (27.11.2017 по 25.11.2027)
раз в 3 месяца
Белагропромбанк
Номер выпуска 216
4%
1 000 USD
с 26.12.2016 по 18.06.2018
750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019)
раз в 6 месяцев
Белагропромбанк
Номер выпуска 217
4%
5 000 USD
с 26.12.2016 по 18.06.2018
750 календарных дней (26.12.2016 — 15.01.2019)
раз в 6 месяцев
Белагропромбанк
Номер выпуска 219
3,5%
1 000 USD
с 15.05.2017 по 05.11.2018
750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)
раз в 6 месяцев
Белагропромбанк
Номер выпуска 220
3,5%
5 000 USD
с 15.05.2017 по 05.11.2018
750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)
раз в 6 месяцев
Белагропромбанк
Номер выпуска 221
3,5%
1 000 EUR
с 15.05.2017 по 05.11.2018
750 календарных дней (15.05.2017 — 04.06.2019)
раз в 6 месяцев
Технобанк
Номер выпуска 013
6%
1 000 USD
4 года (с 02.06.2014 по 01.06.2018),
раз в 6 месяцев
Беларусбанк
Номер выпуска 217
2,4%
1 000 USD
с 28.02.2018 по 31.08.2019
731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020),
Раз в 6 месяцев
Беларусбанк
Номер выпуска 218
2,4%
3 000 USD
с 28.02.2018 по 31.08.2019
731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020)
Раз в 6 месяцев
Беларусбанк
Номер выпуска 219
2,4%
5 000 USD,
с 28.02.2018 по 31.08.2019
731 день (с 28.02.2018 по 29.02.2020),
Раз в 6 месяцев
Беларусбанк
Номер выпуска 220
2,5%
100 USD
2 года (с 19.03.2018 по 19.03.2020),
Раз в 3 месяца
Главные выводы по текущей ситуации:
На рынке сейчас достаточно большой выбор облигаций. Их можно купить у банков или других организаций. Что касается
валюты, то тут можно выбрать доллары, евро или белорусские рубли; Для евро и долларов ставка будет оставлять от 2,4% до 10,5% годовых, а для белорусских рублей — в пределах 8,75 — 14%;
По периодичности выплаты больше всего предложений с выплатой процентов раз в три месяца или раз в полгода, но есть и предложения с выплатой процентов один раз в год и даже один раз в два года;
Срок обращения для основной массы облигаций составляет 2 — 3 года, однако есть предложения с максимальным сроком и до 20 лет;
Партнер проекта: в валюте от 7% годовых. Выплата дохода ежеквартально. Доход не облагается налогами. Возможность досрочной продажи бумаг. Облигации белорусских компаний
Теги
:
Курсы валют
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое облигации, чем они отличаются от депозитов и какие есть особенности при их использовании? При поддержке Lacerta мы разобрались в этой сложной теме и...
"Зимой жили на зарплату мужа в 130 рублей". Истории людей, которые попали в "пенсионную ловушку"
13:37,
Tut.by
"Замучили Веру проверками". После гибели многодетной мамы деревенские выступили против чиновников
19:10,
Tut.by
В Миорах горит физкультурно-оздоровительный комплекс
10:28,
Tut.by
Мать - под суд, педагоги наказаны. Расследование дела об избиении 3-месячного мальчика завершено
10:49,
Tut.by
Лукашенко назначил новым главой Госинспекции бывшего начальника ОСАМ
13:31,
Tut.by
В Афганистане нашли сбитого 30 лет назад советского летчика
14:31,
Tut.by
Начальником Госинспекции по охране животного и растительного мира назначен Юрий Тертель
13:30,
БелаПАН
Лукашенко предлагает России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе
13:55,
Tut.by
В Беларуси ограничено купание в водоемах восьми зон отдыха
20:12,
БелТА
Министр обороны вручил боевое знамя 1146-му зенитному ракетному полку, который будет охранять АЭС в Островце
15:51,
БелаПАН
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
"В месяц на передачи уходит 500 рублей". Женщины рассказали, к кому и с чем приходят на Володарку
28.05.2018,
Tut.by
"Зимой жили на зарплату мужа в 130 рублей". Истории людей, которые попали в "пенсионную ловушку"
01.06.2018,
Tut.by
"Приехали на машинах с битами". После драки в Лунинецком районе задержаны 12 человек, один умер
28.05.2018,
Tut.by
Сколько ей лет? Как "бабушки" стали героинями сексуальной фотосессии в стиле пин-ап
29.05.2018,
Tut.by
"Льготы" для тунеядцев, пересмотр ставки рефинансирования и обновление ЕРИП. Что меняется в июне
30.05.2018,
Tut.by
Школьница спрыгнула с крыши девятиэтажки в Бресте
28.05.2018,
ОНТ
В Бресте ищут какого-то водителя, который якобы сбил ребёнка. Но в ГАИ не обращались
29.05.2018,
Виртуальный Брест