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Облисполкомы и Мингорисполком проведут 2 июня прямые телефонные линии

02.06.2018 09:25 — Разное | ОНТ  
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Решить проблему одним звонком или внести интересное предложение. Сегодня, традиционно, пройдут прямые телефонные линии.

Звонки будут принимать с 9.00 до 12.00 представители всех областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома. Прямые линии проводятся еженедельно. Они созданы для того, чтобы оперативно искать ответы на самые злободневные вопросы белорусов.

Граждане смогут задать волнующие их вопросы, позвонив по следующим телефонам: заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121); 

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222);

управляющая делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237); 

заместителя председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644);

управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160);

управляющий делами Могилёвского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869);

заместитель председателя Минского горисполкома Юркевич Игорь Викторович (80172224444).

 
 
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​Решить проблему одним звонком или внести интересное предложение. Сегодня, традиционно, пройдут прямые телефонные линии.
 
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