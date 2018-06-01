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Облисполкомы и Мингорисполком проведут 2 июня прямые телефонные линии
Решить проблему одним звонком или внести интересное предложение. Сегодня, традиционно, пройдут прямые телефонные линии.
Звонки будут принимать с 9.00 до 12.00 представители всех областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома. Прямые линии проводятся еженедельно. Они созданы для того, чтобы оперативно искать ответы на самые злободневные вопросы белорусов.
Граждане смогут задать волнующие их вопросы, позвонив по следующим телефонам: заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121);
управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222);
управляющая делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237);
заместителя председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644);
управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160);
управляющий делами Могилёвского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869);
заместитель председателя Минского горисполкома Юркевич Игорь Викторович (80172224444).
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Решить проблему одним звонком или внести интересное предложение. Сегодня, традиционно, пройдут прямые телефонные линии.
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