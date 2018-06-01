Икры - до 250 граммов, цветов - до 3 букетов. Что можно провозить через границу? Лайфхак туристам

При выезде за границу или возвращении на родину белорусы могут провозить не больше 250 граммов икры осетровых видов рыб, не больше 3 букетов цветов и 200 сигарет. Перед массовым сезоном отпусков таможенники напоминают, какие товары и в каком количестве можно провозить через границы без уплаты сборов.



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Цветов — не больше 3 букетов. А сколько можно провезти растений в горшках?

Могилевские таможенники напоминают, что товары растительного происхождения при ввозе подлежат еще и фитосанитарному контролю. «Так, для ввоза семян и цветов в горшках необходимы фитосанитарные сертификаты. Без фитосанитарного сертификата для физических лиц допускается ввоз овощей, фруктов, ягод, орехов и других товаров растительного происхождения общим весом не более 5 килограмм, а также не более 3 букетов цветов (не более 15 цветов в букете)», — поясняют на таможне.

Взять в поездку документы на дорогую технику

Если вы собираетесь брать в поездку дорогостоящую технику для личного пользования (например, фотоаппарат, ноутбук, планшет), то лучше всего прихватить и документы, подтверждающих их покупку на территории ЕАЭС, рекомендуют брестские таможенники.

— При наличии дорогостоящих товаров для личного пользования (например, фото-видео аппаратура, ноутбуки, планшеты и др.) рекомендуем взять с собой в поездку документ, свидетельствующий о факте производства или приобретения таких товаров на территории государств — членов ЕАЭС (паспорт изделия, гарантийный талон, чек договор купли-продажи, спецификация, счет-фактура (инвойс) к договору, счет-проформа к договору, товарная накладная).

Если таких документов нет (не сохранились или не взяли с собой), то таможенники рекомендуют задекларировать технику. При этом заполнить сразу две пассажирские декларации — один экземпляр предоставить таможенникам при выезде, а второй — при въезде в страну.

Вопросы к багажу могут появиться не только из-за перевеса или его стоимости

Таможенники напоминают, что те, кто выезжает из Беларуси чаще одного раза в три календарных месяца, можно провезти товара на сумму до 300 евро и весом до 20 килограммов. Но это должны быть товары для личного пользования.

— Необходимо отметить, что должностные лица таможни могут обратить внимание на багаж не только из-за превышения его веса либо стоимости товаров, находящихся в нем, но и по другим критериям, указывающим на то, что товары приобретены не для личного пользования. Имеют значение заявление лица; характер и количество товара; частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу. Например, при ввозе значительного количества однотипных товаров, должностные лица таможни учитывают, может ли одно физическое лицо использовать их в повседневной жизни, приобретены ли товары именно для личного пользования, — отмечают таможенники.

Как и какие лекарства можно провезти?

Если по медицинским показаниям туристу необходимо при выезде иметь при себе лекарства, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества, то ему необходимо для начала их задекларировать.

«Также нужно указать в пассажирской таможенной декларации и предъявить таможенному органу документ, подтверждающий обоснованность их использования в медицинских целях. Это может быть выписка из медицинской документации или рецепт врача (заверенные подписью и печатью врача), с обязательным указанием суточной потребности и дозировки лекарственного средства», — поясняют таможенники.

При этом разрешено ввозить и вывозить наркотические средства в количестве, не превышающем трехсуточную потребность, психотропные вещества — в количестве не более 90 разовых доз или в количестве, не превышающем недельную потребность (наркотические средства). «Если медицинские документы, составлены на иностранном языке, они должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык. Такие лекарственные препараты подлежат таможенному декларированию с использованием пассажирской таможенной декларации», — говорят таможенники.

— Нельзя беспечно относиться к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС лекарственных препаратов, приобретенных в зарубежных странах. Лекарственные препараты, в том числе реализуемые на территории иностранных государств без рецепта, могут содержать наркотические средства, психотропные вещества, ограниченные к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, например, кодеин, псевдоэфедрин, — отмечают на таможне.

Чтобы узнать, распространяются ли на лекарственный препарат запреты и ограничения при ввозе или вывоз, таможенники рекомендуют проверить его состав на содержание наркотических средств и психотропных веществ.