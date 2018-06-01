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Эксперт рассказал, почему нашей стране нужно в ВТО

02.06.2018 09:25 — Разное | Партизан  
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Первый вице-премьер Василий Матюшевский сообщил вчера, что переговоры по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию идут успешно, но вряд ли окончательный документ подпишут в этом году.

Но насколько актуально вступление в ВТО для нашей страны,  и что это даст рядовым гражданам? На этот вопрос ответил финансовый консультант «ТелетрейдБел» Михаил Грачев:

– Действительно, в силу международных процессов, свидетелями которых мы стали в последнее время, в адрес ВТО раздается все больше критики по поводу дееспособности самой организации.

Это, например, санкции США и союзников в отношении России, и в обратном направлении, расширение США в одностороннем порядке тарифных ограничений по стали и алюминию, торговые прения с Китаем и так далее.

Некоторые эксперты заговорили о конце ВТО и замене ее двусторонними договорами, как это было раньше. Отсюда закономерен вопрос – а насколько оно надо нашей экономике? Но если взглянуть на перспективу, ответ будет – все-таки надо.

Наиболее тесно наша экономика интегрирована с Евразийским экономическим союзом. Все участники ЕАЭС, за исключением Беларуси, являются членами ВТО (Киргизия с 1998-го, Армения с 2003-го, Россия с 2012-го, Казахстан с 2015-го).

По факту, наша экономика работает по правилам ВТО без юридического оформления. Вступление Беларуси в организацию снимет ряд вопросов и переведет их в иной формат.

Например, регулярные претензии российских регулирующих органов по качеству молочной и мясной продукции можно было бы решать в рамках ВТО, что имеет совсем другой статус.


В рамках партнерства с Евросоюзом и дальним зарубежьем  сертификация белорусских товаров дает возможность освоения новых рынков сбыта. С  другой стороны, Беларуси также придется постепенно открыть свой рынок для аналогичных товаров.

Для потребителей это сулит снижение цен на товары широкого потребления: бытовую технику, автомобили… Для производителей – может обернуться ростом конкуренции. Но это должно подстегнуть развитие отдельных отраслей, что в конечном итоге cнова даст плюс.

Таким образом, можно предположить, что вступление Беларуси в ВТО может дать импульс развитию национальной экономики и насыщению внутреннего рынка.

 
 
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Первый вице-премьер Василий Матюшевский сообщил вчера, что переговоры по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию идут успешно, но вряд ли...
 
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