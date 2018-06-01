К нам едет вице-президент ЕБРР

Вице-президент ЕБРР проведет встречи с высшим руководством, представителями деловых кругов и банков, а также подпишет несколько проектных соглашений в государственном и частном секторах.





Сопровождать вице-президента ЕБРР будут управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж и региональный директор ЕБРР Бруно Бальванера.





В 2016 году ЕБРР принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси, в которой отражены изменения политической обстановки в стране и признается повышение уровня международной открытости страны.





Банк с тех пор активизировал свои усилия по поддержке инициатив в области реформирования с помощью инвестиций и технической помощи в целях развития частного сектора, поддержки процессов приватизации и повышения устойчивости общественной инфраструктуры посредством коммерческих решений.







