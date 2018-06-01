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К нам едет вице-президент ЕБРР
Вице-президент ЕБРР Алан Пию посетит Беларусь с 4 по 7 июня.
Вице-президент ЕБРР проведет встречи с высшим руководством, представителями деловых кругов и банков, а также подпишет несколько проектных соглашений в государственном и частном секторах.
Сопровождать вице-президента ЕБРР будут управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж и региональный директор ЕБРР Бруно Бальванера.
В 2016 году ЕБРР принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси, в которой отражены изменения политической обстановки в стране и признается повышение уровня международной открытости страны.
Банк с тех пор активизировал свои усилия по поддержке инициатив в области реформирования с помощью инвестиций и технической помощи в целях развития частного сектора, поддержки процессов приватизации и повышения устойчивости общественной инфраструктуры посредством коммерческих решений.
В 2017 году ЕБРР выделил стране 163 млн евро в рамках 14 проектов. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны, передает
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Вице-президент ЕБРР Алан Пию посетит Беларусь с 4 по 7 июня.
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