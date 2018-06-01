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К нам едет вице-президент ЕБРР

02.06.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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Вице-президент ЕБРР Алан Пию посетит Беларусь с 4 по 7 июня.

Вице-президент ЕБРР проведет встречи с высшим руководством, представителями деловых кругов и банков, а также подпишет несколько проектных соглашений в государственном и частном секторах.

Сопровождать вице-президента ЕБРР будут управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж и региональный директор ЕБРР Бруно Бальванера.

В 2016 году ЕБРР принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси, в которой отражены изменения политической обстановки в стране и признается повышение уровня международной открытости страны. 

Банк с тех пор активизировал свои усилия по поддержке инициатив в области реформирования с помощью инвестиций и технической помощи в целях развития частного сектора, поддержки процессов приватизации и повышения устойчивости общественной инфраструктуры посредством коммерческих решений. 


В 2017 году ЕБРР выделил стране 163 млн евро в рамках 14 проектов. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных секторах экономики страны, передает БелТА.

 
 
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Вице-президент ЕБРР Алан Пию посетит Беларусь с 4 по 7 июня.
 
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