﻿ Убийство на Новый год: в Бресте к 16 годам колонии осудили 20-летнего парня‍. 21.by
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Убийство на Новый год: в Бресте к 16 годам колонии осудили 20-летнего парня‍

02.06.2018 09:09 — Разное | Партизан  
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Пресс-служба Брестского областного суда сообщила о вынесении приговора жителю Жабинки, который убил коллегу в новогоднюю ночь.

Убийство с особой жестокостью было совершено молодым человеком 1998 года рождения. Суд назначил ему 16 лет исправления в колонии усиленного режима, а также компенсацию морального вреда семье погибшего. Суд проходил в закрытом режиме.

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в Бресте после корпоративной вечеринки обвиняемый отправился в гости к коллеге 1978 года рождения. Мужчины выпивали, затем между ними вспыхнула ссора. Гость схватил нож и нанес им несколько ударов по разным частям тела хозяина.+

Мужчина умер на месте, а убийца решил поджечь квартиру, чтобы замести следы. В результате огнем было повреждено имущество.
 
Теги: Брест
 
 
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Пресс-служба Брестского областного суда сообщила о вынесении приговора жителю Жабинки, который убил коллегу в новогоднюю ночь.
 
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