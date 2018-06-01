Убийство на Новый год: в Бресте к 16 годам колонии осудили 20-летнего парня‍

Убийство с особой жестокостью было совершено молодым человеком 1998 года рождения. Суд назначил ему 16 лет исправления в колонии усиленного режима, а также компенсацию морального вреда семье погибшего. Суд проходил в закрытом режиме.





В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в Бресте после корпоративной вечеринки обвиняемый отправился в гости к коллеге 1978 года рождения. Мужчины выпивали, затем между ними вспыхнула ссора. Гость схватил нож и нанес им несколько ударов по разным частям тела хозяина.+





Мужчина умер на месте, а убийца решил поджечь квартиру, чтобы замести следы. В результате огнем было повреждено имущество.