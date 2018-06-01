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Трамп все-таки встретится с Ким Чен Ыном. Но недоволен его встречей с Лавровым

02.06.2018 08:44 — Разное | Партизан  
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Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Ким Ен Чхоля – третьего человека в иерархии Северной Кореи, который доставил личное послание северокорейского лидера Ким Чен Ына. Встреча продолжалась более часа.

После окончания переговоров Трамп сообщил журналистам, что саммит в Сингапуре, назначенный на 12 июня, состоится. Однако он признал, что следует расценивать его как начало долговременного процесса, который, как ожидается, «будет успешным». По словам Трампа, Северная Корея заинтересована в денуклеаризации, передает Голос Америки.

Трамп добавил, что обсудил с Ким Ен Чхолем большое количество тем, в том числе санкции и окончание Корейской войны, однако вопрос о правах человека на повестке не стоял.

Президент США добавил, что не хочет оказывать на КНДР максимальное давление, потому что на переговорах наблюдается прогресс. Он также сказал, что ему не понравилось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с Ким Чен Ыном.


Отвечая на вопрос о письме Ким Чен Ына, Трамп сказал, что это «очень милое и интересное письмо» и добавил, что, возможно, он позволит журналистам ознакомиться с его содержанием.


 
 
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Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Ким Ен Чхоля – третьего человека в иерархии Северной Кореи, который доставил личное послание северокорейского...
 
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