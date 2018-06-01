﻿ Владимир Владимирович, поющий не своим голосом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Владимирович, поющий не своим голосом

02.06.2018 08:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Одна из самых громких новостей первого дня наступившего жаркого лета – высказывание министра иностранных дел Владимира Макея, распространенное «Reuters», а с его подачи – «Голосом Америки». Цитируем:

Владимир Владимирович, поющий не своим голосом
«Беларусь не планирует разрешить России разместить ее войска на территории страны, однако может пересмотреть свою позицию, если, например, в Польше будет постоянно присутствовать американский контингент, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей».

То есть, Владимир Владимирович, конечно, сказал мягче – если уж цитировать не «Голос Америки», а самого Владимира Владимировича: «На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы, – продолжил министр. – Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи». Смысл не меняется, просто несколько дипломатичнее звучит, конечно.

За что я люблю белорусский МИД – за его удивительную, почти детскую непосредственность. Еще совсем недавно рано поседевшие аналитики убеждали послов евроатлантического сообщества в том, что страшнее кошки зверя нет, а присутствие на территории суверенной Беларуси российской военной базы напрямую угрожает белорусскому суверенитету. И вот теперь уже тот, с чьей руки они эту информационную баланду и хлебали, высказывается в духе: мол, нет, нас пугают не столько братские российские солдаты на своей территории, сколько чудовищный монстр NАТО, чьи цепкие лапы тянутся к нам через территорию Польши.

Собственно говоря, можно, разумеется, утверждать, что ничего не изменилось. Что теперь уже не седовласые юноши с неплохим знанием английского, а лично министр бьет тревогу: мол, нет, нет, друзья наши дорогие, российская база все еще возможна, а потому спасите энд помогите! Но заявление читается уже совсем иначе – как прямой шантаж: поставите контингент американских войск в Польшу – а мы в ответ поставим российскую базу на территорию Беларуси.

В цивилизованном обществе это называется «шантажом». Мягким, да, очень дипломатическим, но – шантажом…

Впрочем, Владимиру Владимировичу не впервые заниматься шантажом. Главное – вовремя найти тех, кто радостно – с надеждой на небольшие дивиденды – этот шантаж озвучит. В данном случае вот – слушаем голос Владимира Владимировича.

Что? Нет, я не об этом Владимире Владимировиче. Да. Да, разумеется, о том. А этот всего лишь озвучивает.
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из самых громких новостей первого дня наступившего жаркого лета – высказывание министра иностранных дел Владимира Макея, распространенное «Reuters», а с его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неужели дарить цветы женщине - моветон? Разбираемся на примере букетов, которые недавно дарил Владимир Путин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика