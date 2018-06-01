Вопрос о взаимном признании виз с Россией отложен до сентября

«Эксперты условились о том, что мы переживем сейчас практическое применение спортивного соглашения (о признании виз на время ЧМ по футболу и II Европейских игр — ред.), посмотрим механизм взаимодействия правоохранительных и информационных ресурсов, а уже после этого, я думаю, в сентябре стороны продолжат консультации. Есть соответствующее решение министров иностранных дел по данному вопросу», — заявил Бегун.





Большое соглашение по взаимному признанию виз абсолютно не отложено на дальнюю полку, подчеркнул представитель МВД. Работа по соглашению идет, есть целый ряд вопросов, которые требуют дополнительного согласования и регламентации, как со стороны Беларуси, так и со стороны России.



