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Вопрос о взаимном признании виз с Россией отложен до сентября

02.06.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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Консультации компетентных органов Беларуси и России по полномасштабному соглашению о взаимном признании виз продолжатся в сентябре, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

«Эксперты условились о том, что мы переживем сейчас практическое применение спортивного соглашения (о признании виз на время ЧМ по футболу и II Европейских игр — ред.), посмотрим механизм взаимодействия правоохранительных и информационных ресурсов, а уже после этого, я думаю, в сентябре стороны продолжат консультации. Есть соответствующее решение министров иностранных дел по данному вопросу», — заявил Бегун.    

Большое соглашение по взаимному признанию виз абсолютно не отложено на дальнюю полку, подчеркнул представитель МВД. Работа по соглашению идет, есть целый ряд вопросов, которые требуют дополнительного согласования и регламентации, как со стороны Беларуси, так и со стороны России.

После оценки эффективности «спортивного» соглашения будет продолжена работа над полномасштабным соглашением о взаимном признании виз, подытожил Бегун, пишет sb.by.

 
 
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Консультации компетентных органов Беларуси и России по полномасштабному соглашению о взаимном признании виз продолжатся в сентябре, сообщил начальник...
 
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