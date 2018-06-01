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С 1 июня территориальные фонды Госимущества изменили свой статус

02.06.2018 08:20 — Разное | Партизан  
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С 1 июня областные и Минский городской территориальные фонды государственного имущества будут осуществлять деятельность в виде комитетов государственного имущества областных и Минского городского исполнительных комитетов.

Кроме того, предусматривается, что землеустроительные службы облисполкомов и Минского горисполкома продолжат осуществлять деятельность в виде комитетов, главных управлений, управлений.

«Изменение наименований произойдет в соответствии с утвержденной Президентом типовой структурой местных исполнительных комитетов, которая предусматривает создание с 1 июня в местных исполнительных комитетах вместо фондов государственного имущества и землеустроительных служб иных структурных подразделений в виде комитетов, главных управлений, управлений, отделов, секторов, исходя из численности работников этих структурных подразделений, — сообщается на сайте Госкомитета по имуществу.

Комитеты государственного имущества будут являться одновременно территориальными органами Госкомимущества и структурными подразделениями областных и Минского городского исполнительных комитетов, в отношении них сохраняется двойное подчинение.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Совета Министров от 25 мая 2018 года № 398 «О внесении изменений и дополнений в постановления Советами Министров Республики Беларусь», вступающим в силу с 1 июня 2018 года.
 
 
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С 1 июня областные и Минский городской территориальные фонды государственного имущества будут осуществлять деятельность в виде комитетов государственного...
 
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