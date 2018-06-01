С 1 июня территориальные фонды Госимущества изменили свой статус

Кроме того, предусматривается, что землеустроительные службы облисполкомов и Минского горисполкома продолжат осуществлять деятельность в виде комитетов, главных управлений, управлений.





«Изменение наименований произойдет в соответствии с утвержденной Президентом типовой структурой местных исполнительных комитетов, которая предусматривает создание с 1 июня в местных исполнительных комитетах вместо фондов государственного имущества и землеустроительных служб иных структурных подразделений в виде комитетов, главных управлений, управлений, отделов, секторов, исходя из численности работников этих структурных подразделений, — сообщается на сайте Госкомитета по имуществу.





Комитеты государственного имущества будут являться одновременно территориальными органами Госкомимущества и структурными подразделениями областных и Минского городского исполнительных комитетов, в отношении них сохраняется двойное подчинение.





Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Совета Министров от 25 мая 2018 года № 398 «О внесении изменений и дополнений в постановления Советами Министров Республики Беларусь», вступающим в силу с 1 июня 2018 года.