Какое будущее ждет предприятие «Приграничный сервис»

Заседание Брестского горисполкома под председательством Александра Рогачука было посвящено коммунальному унитарному предприятию «Приграничный сервис». Речь шла не только о его хозяйственной деятельности, но и о повышении качества услуг, и о завтрашнем дне предприятия.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Статусность заседанию придало участие в нем первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, а также брестских депутатов Палаты представителей Национального собрания: Владимира Базанова, Леонида Брича, Валентина Милошевского, Анатолия Дашко и ряда других высокопоставленных лиц.

Экскурс в историю



История «Приграничного сервиса» берет начало с последнего десятилетия прошлого века. Развал Советского Союза и другие исторические и социальные события тогда резко изменили ситуацию на границе с Западной Европой, в близлежащие государства которой хлынул поток бывших советских граждан. Им свободно разрешили поездки за рубеж, которые буквально сразу из познавательных туристических переросли в торгово-потребительские. А самый короткий географический сухопутный путь к благам западной цивилизации тогда, как впрочем и сейчас, лежит через наш пограничный Брест.



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Пропускной пункт « Варшавский мост » задыхался от невиданных доселе автомобильных очередей, а хвост их не единожды заканчивался у БЭМЗа. О дублерах, которыми сейчас стали переходы «Песчатка» и « Домачево , тогда только мечтали, а, возможно, и вообще не задумывались. Прилегающая к выездной автотранспортной магистрали территория засорялась мусором, да и экология в округе от выхлопных газов многочисленных автотранспортных средств явно не класса «Евро 4» или «Евро 5» по выбросу углекислого газа и того же свинца значительно ухудшилась. О приемлемых бытовых условиях для выезжающих можно также долго говорить, но ограничимся утверждением, что они были крайне минимальными.



В тех непростых условиях, за пределами пограничной и таможенной зоны кто-то должен был отвечать за порядок прохождения многочисленных автобусов и легковых автомобилей через границу, за предоставление людям элементарных базовых услуг во время многочасовых, а чаще всего многосуточных бдений в очередях.



По этой причине и исходя из изменений в законодательстве, в 1992 году на смену «Таможенному сервису», в числе учредителей которого уже не могла быть таможня, пришел «Приграничный сервис», ставший коммунальной собственностью города. На него и было возложено решение наболевших вопросов.



Предприятие выбрало несколько направлений деятельности, одно из которых – торговля и общепит, однако диспетчеризация прохождения автобусов через границу ставилась во главу угла. И действительно, система прохождения через границу автобусов была налажена в первую очередь. Для этого понадобилось несколько недель, что, без сомнения, было на руку туристическим фирмам.



Предприятие прибыльно



С тех пор прошло 26 лет. Диспетчерская служба по пропуску автобусов до сих пор работает исправно. Нет уже многокилометровых очередей. Достаточно давно полки магазинов в бывших республиках великого союза и нашей страны заполнены и самой современной бытовой техникой, и продовольствием, и другими товарами, в свое время считавшимися диковинкой и дефицитом для советского человека. Это напрямую стало сказываться и на побудительных составляющих туристских потоков. Но интересы у наших предприимчивых граждан для посещения той же Польши появляются всё новые, а с ними время от времени возвращаются и очереди из легковых автомобилей. А где ажиотаж, там и факты грубого нарушения установленного порядка.



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Многие задачи «Приграничным сервисом» решались и решаются. Изменялись организация выезда, формы регулирования очередности, предоставления различных сервисных услуг туристам.



Выступивший на заседании исполкома с докладом нынешний руководитель коммунального предприятия «Приграничный сервис» Виктор Рясный отметил, что сегодня предприятие прибыльно. В его ответственности услуги терминалов в зоне ожидания, розничная торговля, общественное питание и ряд других направлений деятельности. В хозяйственном ведении предприятия находится 49 объектов недвижимого имущества. Информационный отдел «Приграничного сервиса» обслуживает инфраструктуру сервисной зоны у международного автодорожного пункта пропуска «Брест». В ее составе зона ожидания, административное здание, комплекс павильонов модульного типа, места для стоянки легкового автотранспорта, автобусов и служебного автотранспорта.



А с сентября 2016 года сервис управляет системой электронной очереди и обеспечивает ее функционирование. Речь о регистрации транспортных средств в системе электронной очереди, их размещении на безвозмездной основе, а также направлении их для въезда в пункт пропуска в соответствии с очередностью, установленной системой электронной очереди.



Здесь производят регистрацию транспортных средств, владельцы которых воспользовались платной услугой по бронированию в системе электронной очереди времени въезда в пункт пропуска из зоны ожидания.



Налажено взаимодействие с пограничниками и таможней, правоохранительными органами. Обеспечивается пожарная и аварийная безопасность на территории ответственности предприятия. Руководителей туристических групп информируют об изменении правил таможенного оформления, пограничного контроля, страхования автотранспорта.

Виктор Рясный доложил и о таких оказываемых «Приграничным сервисом» услугах, как общественное питание, услуги рынков и аренда имущества.

С содокладом выступил начальник управления экономики горисполкома Александр Прадун.



Что в перспективе



В развернувшейся дискуссии председатель горисполкома Александр Рогачук высказал мнение, что предприятию следует минимизировать оказание не свойственных услуг, а сосредоточиться на вопросах организации достойных условий для туристов в зоне ожидания. Так, сегодня только 10 процентов из них пользуются платной электронной очередью. Нетрудно посчитать, какой это процент, если за сутки в сторону Запада границу пересекают от двух до 2,5 тысячи автомобилей, 40-50 процентов которых в тот же день возвращается обратно.



Да, пункт таможенного оформления « Варшавский мост » стал в нашей стране первым пунктом пропуска через границу, который начал работу с системой электронной очереди, а «Приграничный сервис» был определен в качестве структуры, управляющей работой зоны ожидания. Но, исходя из приведенных выше цифр, видно, что потенциал этого нововведения далеко не исчерпан, а само оно требует доработки.



В свою очередь, Владимир Орловский заметил, что предприятий, подобных «Приграничному сервису» с государственной формой собственности, в стране больше нет. Есть два частных, работающих в зонах ожидания грузового транспорта в других областях страны, где совсем иные возможности по организации сервиса в контексте его востребованности.



Другим важным лейтмотивом заседания стал поиск оптимальных решений по созданию на участке работы «Приграничного сервиса» некой привлекательной и многофункциональной зоны с современным сервисом. Возможно, здесь будет сформирован участок под инвестиционную площадку. Нужна стратегия развития городской территории у ПТО « Варшавский мост », считает Александр Рогачук. С его точки зрения, расширенная в прошлом году проезжая часть до въезда в зону ожидания и установленное барьерное ограждение для разделения транспортных потоков с заездом со стороны крепости сделаны не совсем удачно по месту расположения. Иностранцы часто путаются в таких условиях въезда в зону ожидания, да и белорусы не в восторге от плотного потока находящихся в очереди автомобилей. С этим что-то надо делать. Поэтому на заседании говорили и об организации дорожного движения у ПТО « Варшавский мост », и о расширении на одну полосу проезжей части, ведущей к пункту пропуска «Брест». Не обошли стороной и тему замены старых осветительных опор на новые.



Речь шла и о безусловном качественном благоустройстве территории. Все эти подходы по созданию комфортных условий для граждан в приграничной зоне ответственности напрямую сочетаются и с темой подготовки города к 1000-летнему юбилею.



Итогом заседания стало принятие решения, исполнение которого в ближайшей перспективе может в корне изменить представление о том, каким действительно должен быть современный приграничный сервис для наших граждан и многочисленных гостей гостеприимной Беларуси.