Мечтал о $1 млн к 30 годам, а заработал $350 млн. История детства и юности одного из богатейших людей в мире

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Многие специалисты утверждают, что основа успеха великих людей была заложена еще в детстве. Мы подготовили видео о том, как начиналась история сооснователя Microsoft Билла Гейтса. Можно и своим детям на каникулах показать :)

Билл стал гиком еще до появления этого понятия, к тому же — всегда был упрямцем и настоящим бунтарем. Он взламывал пароли в школе, лазил в мусорный контейнер за… листками с кодом.

Он был умен не по годам и знал это. Билл говорил, что к 30 годам заработает $ 1 млн. Он ошибся. К 30 годам он заработал $ 350 млн.

Смотрите наше видео о детстве и юности Билла Гейтса.