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Международный олимпийский день отмечают в Беларуси

02.06.2018 10:20 — Разное | ОНТ  
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О спорт, ты мир! Большим праздником сегодня отметят Международный олимпийский день в Беларуси.

Гостей ждут на площадке спорткомплекса «Олимпийский». Зрителям представят 35 видов спорта: летних и зимних. В этом году акция рассчитана на активное участие детей. Они смогут попробовать силы в разных состязаниях. Организаторы подготовили специальные тесты, которые выявят способности к спорту. Среди участников – знаменитые спортсмены. К примеру, Александра Герасименя подготовила проект для детей с особенностями развития. Главный посыл праздника – «Спорт для всех!» 

 
 
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​О спорт, ты мир! Большим праздником сегодня отметят Международный олимпийский день в Беларуси.
 
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