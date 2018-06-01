Международный олимпийский день отмечают в Беларуси

О спорт, ты мир! Большим праздником сегодня отметят Международный олимпийский день в Беларуси.

Гостей ждут на площадке спорткомплекса «Олимпийский». Зрителям представят 35 видов спорта: летних и зимних. В этом году акция рассчитана на активное участие детей. Они смогут попробовать силы в разных состязаниях. Организаторы подготовили специальные тесты, которые выявят способности к спорту. Среди участников – знаменитые спортсмены. К примеру, Александра Герасименя подготовила проект для детей с особенностями развития. Главный посыл праздника – «Спорт для всех!»