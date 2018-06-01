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Более 100 человек пришлось эвакуировать из больницы в Щучине из-за пожара

02.06.2018 10:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Более 100 человек пришлось эвакуировать из больницы в Щучине из-за пожара
Фото из открытых источников

Как стало известно, возгорание произошло в рентгенологическом кабинете районной поликлиники в Щучине Гродненской области. Сотрудники медучреждения вызвали пожарных.

Более 100 человек пришлось эвакуировать из больницы в Щучине из-за пожара В Жлобине при пожаре в многоэтажке эвакуировали 37 человек

До прибытия сотрудников МЧС администрацией поликлиники из здания были эвакуированы 109 человек, среди которых пять малолетних детей. К счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал. Из строя вышел рентгеновский аппарат, в кабинете закопчены стены и потолок.

В данный момент выясняются причины, которые привели к инциденту. Как передают сотрудники Гродненского областного управления МЧС, среди наиболее вероятных версий пожара – короткое замыкание электропроводки установки для фотохимической обработки рентгеновских пленок.

 
 
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