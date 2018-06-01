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Из поликлиники в Щучине из-за пожара эвакуировали более 100 человек
02.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
В Гродненском областном управлении МЧС
Сейчас устанавливается причина ЧП. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки установки для фотохимической обработки рентгеновских пленок «Ренекс УФОРП-2».
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В Гродненском областном управлении МЧС сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Однако в связи с пожаром из здания еще до прибытия пожарных...
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