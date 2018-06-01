В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из поликлиники в Щучине из-за пожара эвакуировали более 100 человек В Гродненском областном управлении МЧС сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Однако в связи с пожаром из здания еще до прибытия пожарных...

В Гродненском областном управлении МЧС, что пострадавших в результате инцидента нет. Однако в связи с пожаром из здания еще до прибытия пожарных были эвакуированы 109 человек, среди которых пятеро детей в возрасте от 1 до 11 лет.Сейчас устанавливается причина ЧП. Рассматриваемая версия – короткое замыкание электропроводки установки для фотохимической обработки рентгеновских пленок «Ренекс УФОРП-2».