В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня ТАСС. «Мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре», - сказал Дональд Трамп, заявивший также о «развитии отношений» с Пхеньяном, что, по его словам, «очень хорошо». ...

, - сказал Дональд Трамп, заявивший также о «развитии отношений» с Пхеньяном, что, по его словам, «очень хорошо».Встречу Трампа и Ким Чен Ына изначально планировалось организовать 12 июня в Сингапуре. Однако на минувшей неделе Трамп направил лидеру Северной Кореи послание, в котором проинформировал его и невозможности встречи из-за «враждебных заявлений» Пхеньяна. После этого, правда, президент США передумал.В среду и четверг в Нью-Йорке состоялись переговоры с участием Помпео и Ким Ен Чхоля.Минфином США Ким Ен Чхоль ранее был включен в санкционные списки за причастность к деятельности, связанной с разработкой КНДР ядерного оружия. Но руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт косвенно подтвердила информацию, что Ким Ен Чхоля вывели из-под санкций для проведения переговоров.Несмотря на то, что Дональд Трамп подтвердил готовность встретиться с лидером КНДР, он указал и на то, что США не собираются подписывать никаких документов во время саммита в Сингапуре., - заявил президент США.Также Дональд Трамп отметил, что ему «не понравилась» встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном, но при этом президент США думает, что она «может быть и позитивной».