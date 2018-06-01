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Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня

02.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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ТАСС.

«Мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре», - сказал Дональд Трамп, заявивший также о «развитии отношений» с Пхеньяном, что, по его словам, «очень хорошо».



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Встреча Трампа и Ким Чен Ына все-таки может состояться 12 июня в Сингапуре, причем с участием президента Южной Кореи
Встречу Трампа и Ким Чен Ына изначально планировалось организовать 12 июня в Сингапуре. Однако на минувшей неделе Трамп направил лидеру Северной Кореи послание, в котором проинформировал его и невозможности встречи из-за «враждебных заявлений» Пхеньяна. После этого, правда, президент США передумал.

В среду и четверг в Нью-Йорке состоялись переговоры с участием Помпео и Ким Ен Чхоля.

Минфином США Ким Ен Чхоль ранее был включен в санкционные списки за причастность к деятельности, связанной с разработкой КНДР ядерного оружия. Но руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт косвенно подтвердила информацию, что Ким Ен Чхоля вывели из-под санкций для проведения переговоров. 

Несмотря на то, что Дональд Трамп подтвердил готовность встретиться с лидером КНДР, он указал и на то, что США не собираются подписывать никаких документов во время саммита в Сингапуре. «Серьезное дело будет 12 июня. Но, опять же, речь идет о процессе, мы не планируем прибывать и подписывать что-то 12 июня. Мы планируем запустить процесс», - заявил президент США.

Также Дональд Трамп отметил, что ему «не понравилась» встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Ким Чен Ыном, но при этом президент США думает, что она «может быть и позитивной». 

 
 
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ТАСС. «Мы будем встречаться 12 июня в Сингапуре», - сказал Дональд Трамп, заявивший также о «развитии отношений» с Пхеньяном, что, по его словам, «очень хорошо». ...
 
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