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Новый скрипичный гений – сын белоруса и киргизки

02.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Ему не было еще и семи, когда мама с папой привели его в музыкальную школу и предложили выбрать инструмент, на котором он будет играть. Он, не задумываясь, выбрал скрипку, хоть и видел ее первый раз в жизни. «В прошлой жизни я был скрипачом», - признавался он несколько лет спустя. 



Никто из школьных педагогов не хотел брать его к себе в класс, потому что большинство детей начинают занятия на скрипке в 3-4 года, а он был уже «переросток». Но нашлась одна учительница из Ташкента, которая согласилась, и всего два года спустя ее ученик с успехом выступал в концертах Владимира Спивакова, выиграл Международный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» (на котором, к слову, в 2014 году победил Владислав Хандогий), а престижный фестиваль в Вербье изменил свои правила, лишь бы в нем смог участвовать этот чудо-ребенок. 



С тех пор Даниэль успел подрасти и объехать весь мир. Особенно часто он бывает в Москве и Санкт-Петербурге, выступает со Спиваковым и Гергиевым. Он играет на скрипке Страдивари. Недавно состоялся его японский дебют.

И вот свежайшая новость. Даниэль Лозакович стал самым молодым в истории артистом, чей сольный диск выпущен фирмой Deutsche Grammophon. На диске произведения Баха, его концерты и партита №2. 

Очень хочется верить, что скоро мы услышим Лозаковича в Минске.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Ему не было еще и семи, когда мама с папой привели его в музыкальную школу и предложили выбрать инструмент, на котором он будет играть. Он, не задумываясь,...
 
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