|
Лукашенко направил обращение участникам спортивного мероприятия к Международному олимпийскому дню
02.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня
«Сегодняшнее мероприятие посвящено самым популярным на планете состязаниям - Олимпийским играм. Они являются важной традицией, которая способствует укреплению мира, добрососедства и сотрудничества между народами», - сказал Глава государства.
Фото: архив
Александр Лукашенко подчеркнул, что соперничество на спортивных площадках утверждает миротворческую миссию Олимпийских игр, способствует сохранению жизненно важных общечеловеческих идеалов и принципов. Призеры этих соревнований - достояние любой страны.
Также белорусский лидер пожелал всем участникам и гостям праздника крепкого здоровья, счастья, мира и добра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БЕЛТА. «Сегодняшнее мероприятие посвящено самым популярным на планете состязаниям - Олимпийским играм. Они являются важной традицией, которая способствует...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)