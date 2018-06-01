В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии БЕЛТА сообщает, что телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут: заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121), управляющий...

сообщает, что телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут:заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121),управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),управляющая делами Гомельского облисполкома Кличковская Елена Владимировна (80232331237),заместитель председателя Гродненского облисполкома Бубенчик Елена Александровна (80152735644),управляющий делами Минского облисполкома Гуринович Владимир Александрович (80175004160),управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),заместитель председателя Минского горисполкома Юркевич Игорь Викторович (80172224444).В Беларуси облисполкомы и Мингорисполком каждую неделю проводят прямые телефонные линии в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юрлиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблем. Такие прямые линии начались в январе 2015-го и традиционно проводятся по субботам.Фото: архив