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Прошло уже сорок лет с начала съемок культового сериала «Место встречи изменить нельзя»

02.06.2018 10:28 — Разное | Беларусь Сегодня  
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рошло уже сорок лет с начала съемок культового сериала «Место встречи изменить нельзя». Утверждают, что съемки начались 10 мая 1978 года в Одессе, и что первой будто бы была снята сцена в бильярдной.

Впрочем, вокруг этого фильма сочинилось столько легенд, что уже очень трудно разобраться, где правда, а где фантазия. 

Придумали, например, будто Высоцкий «застолбил» себе роль в сериале, как только прочитал книгу Вайнеров «Эра милосердия» (по которой и был снят фильм). Другие утверждают, что Высоцкий книгу не читал и несколько раз пытался отказаться от роли Жеглова, потому что, дескать,  «Я не могу терять год жизни на кино! Чувствую, что мне мало осталось, хочу и должен писать…»

Владимир Высоцкий в перерыве съемок фильма «Место встречи изменить нельзя». СССР. 1978 г. 

Легенда фильма – это минимум половина его живучести и славы. Без легенды фильм мертв. Потускнела легенда «Звездных войн» - и никакая реклама неспособна возродить былой успех.

Легенда «Места встречи…» - это Высоцкий, который и сам по себе уже больше легенда, чем что-нибудь другое. И легенда эта со временем лишь разгорается все более ярким светом. 

В 1987 году Владимиру Высоцкому была посмертно присуждена Государственная премия СССР за создание образа капитана Жеглова и за «авторское исполнение песен», которые он не сочинял. Сейчас они уже кажутся песнями Высоцкого. Такова сила легенд… и искусства. 
 
 
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рошло уже сорок лет с начала съемок культового сериала «Место встречи изменить нельзя». Утверждают, что съемки начались 10 мая 1978 года в Одессе, и что первой будто бы...
 
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