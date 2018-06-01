Владимир Высоцкий в перерыве съемок фильма «Место встречи изменить нельзя». СССР. 1978 г.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прошло уже сорок лет с начала съемок культового сериала «Место встречи изменить нельзя» рошло уже сорок лет с начала съемок культового сериала «Место встречи изменить нельзя». Утверждают, что съемки начались 10 мая 1978 года в Одессе, и что первой будто бы...

Впрочем, вокруг этого фильма сочинилось столько легенд, что уже очень трудно разобраться, где правда, а где фантазия.Придумали, например, будто Высоцкий «застолбил» себе роль в сериале, как только прочитал книгу Вайнеров «Эра милосердия» (по которой и был снят фильм). Другие утверждают, что Высоцкий книгу не читал и несколько раз пытался отказаться от роли Жеглова, потому что, дескать, «Я не могу терять год жизни на кино! Чувствую, что мне мало осталось, хочу и должен писать…»Легенда фильма – это минимум половина его живучести и славы. Без легенды фильм мертв. Потускнела легенда «Звездных войн» - и никакая реклама неспособна возродить былой успех.Легенда «Места встречи…» - это Высоцкий, который и сам по себе уже больше легенда, чем что-нибудь другое. И легенда эта со временем лишь разгорается все более ярким светом.В 1987 году Владимиру Высоцкому была посмертно присуждена Государственная премия СССР за создание образа капитана Жеглова и за «авторское исполнение песен», которые он не сочинял. Сейчас они уже кажутся песнями Высоцкого. Такова сила легенд… и искусства.