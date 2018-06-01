В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завкафедрой в ЦНИИ ПИПС Сергей Катран сам проведет финисаж по «Секретной зоне» Лекция-экскурсия Катрана начнется в пять часов, и это отличная возможность пообщаться с московским гостем, спросить, какое растение дает такие гигантские...

Лекция-экскурсия Катрана начнется в пять часов, и это отличная возможность пообщаться с московским гостем, спросить, какое растение дает такие гигантские семена, что такое грибы Фибоначчи, и куда катится колесо времени.Сергей Катран – художник-изобретатель, мыслитель и поэт, член Творческого союза художников России (секция новейших течений). Заведующий кафедрой Фундаментальных исследований будущего (КАФИБ) в Центральном научно-исследовательском институте Психогеографии и Пограничных состояний (ЦНИИ ПИПС; не правда ли, подозрительно похоже на НИИЧАВО?). Самая известная его экспозиция – «Пока не исчезнет слово» на Венецианской биеннале 2017 года. Самый известный сборник стихов – самиздатовские «Психотворения».Искусство Катрана, объединяющее в себе инсталляцию и скульптуру, аудио- и видеоарт, перфоманс и хэппенинг, не слишком привычно для белорусского зрителя. Тем более что в пространство художественной выставки то и дело вторгается наука. Не далее как 31 мая заведующий дендрарием Центрального ботанического сада при Академии наук Республики Беларусь Михаил Рудевич прочитал лекцию: «Видимая и тайная жизнь грибов. Друзья или враги?»Но думаю, что такая ломка стереотипов пойдет на пользу и художникам, и любителям искусства.