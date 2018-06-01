Минск отчитался о реализации программы устойчивого развития

В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь прошло заседание совета, который курирует реализацию 17-ти целей устойчивого развития. Это международная повестка, которую ООН приняла три года назад. Среди ее основных задач – повышение качества жизни людей, ликвидация нищеты и сохранение ресурсов планеты. К их реализации Беларусь приступила год назад. Для этого и была создана парламентская группа, которая на законодательном уровне следит за выполнением поставленных целей.

«Сегодня мы выстраиваем работу следующим образом: прежде всего, нам важны система работы, первые итоги, каким образом идет национализация и локализация целей устойчивого развития. Важным вопросом является информирование общества, а также включение гражданского общества в данную работу», – рассказала заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина.

Как отмечается в документе ООН, добиться устойчивого развития можно совместными усилиями правительства, частного сектора и самих граждан.