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Минск отчитался о реализации программы устойчивого развития
02.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь прошло заседание совета, который курирует реализацию 17-ти целей устойчивого развития. Это международная повестка, которую ООН приняла три года назад. Среди ее основных задач – повышение качества жизни людей, ликвидация нищеты и сохранение ресурсов планеты. К их реализации Беларусь приступила год назад. Для этого и была создана парламентская группа, которая на законодательном уровне следит за выполнением поставленных целей.
«Сегодня мы выстраиваем работу следующим образом: прежде всего, нам важны система работы, первые итоги, каким образом идет национализация и локализация целей устойчивого развития. Важным вопросом является информирование общества, а также включение гражданского общества в данную работу», – рассказала заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина.
Как отмечается в документе ООН, добиться устойчивого развития можно совместными усилиями правительства, частного сектора и самих граждан.
В Минске прошел
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Ее основные цели – повышение качества жизни людей, ликвидация нищеты и сохранение ресурсов планеты.
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