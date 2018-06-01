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Фестиваль национальных культур в Гродно продолжает собирать гостей со всех уголков мира

02.06.2018 11:04 — Разное | ОНТ  
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800 представителей из трёх десятков стран! Город над Неманом радует гостей насыщенной программой. 

Уже ставший традиционным праздник сегодня будет удивлять своими подворьями. Экзотические блюда, дегустации, зажигательные песни и танцы – яркий праздник в белорусском Рио и не думает сбавлять обороты.

А накануне тысячи гостей города облачились в национальные костюмы и прошли по центральной улице Гродно. Буквально с первыми шагами город накрыла волна праздника. Десятки общин пели, танцевали и покоряли сердца горожан и многочисленных туристов своим дружелюбием и бесконечным обаянием.

Покорить зрителей всем диаспорам, безусловно, удалось. Теперь перед ними стоит задача сложнее: побороться за гран-при. Хрустальный символ фестиваля – семицветик с эксклюзивной гравировкой отправится к самой яркой и колоритной общине.

За первый день Фестиваль уже посетило более 100 тысяч человек. А вот одному из них посчастливилось стать 25-тысячным безвизовым туристом. Счастливчиком оказался фотограф из Норвегии. Поводом посетить Беларусь для него стал не только праздник культур. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален женился на белорусской красавице-спортсменке Дарье Домрачевой, посетить страну стало задачей номер один.

25 тысяч без виз – это только начало. Благодаря фестивалю в Гродно пересеклись дороги представителей самых разных национальных культур со всех континентов. Но гостеприимные белорусы готовы принимать гостей 365 дней в году, и в любой из них нам будет чем удивить и что показать..

 
Теги: Гродно
 
 
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​800 представителей из трёх десятков стран! Город над Неманом радует гостей насыщенной программой.
 
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