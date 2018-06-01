Фестиваль национальных культур в Гродно продолжает собирать гостей со всех уголков мира

800 представителей из трёх десятков стран! Город над Неманом радует гостей насыщенной программой.

Уже ставший традиционным праздник сегодня будет удивлять своими подворьями. Экзотические блюда, дегустации, зажигательные песни и танцы – яркий праздник в белорусском Рио и не думает сбавлять обороты.

А накануне тысячи гостей города облачились в национальные костюмы и прошли по центральной улице Гродно. Буквально с первыми шагами город накрыла волна праздника. Десятки общин пели, танцевали и покоряли сердца горожан и многочисленных туристов своим дружелюбием и бесконечным обаянием.

Покорить зрителей всем диаспорам, безусловно, удалось. Теперь перед ними стоит задача сложнее: побороться за гран-при. Хрустальный символ фестиваля – семицветик с эксклюзивной гравировкой отправится к самой яркой и колоритной общине.

За первый день Фестиваль уже посетило более 100 тысяч человек. А вот одному из них посчастливилось стать 25-тысячным безвизовым туристом. Счастливчиком оказался фотограф из Норвегии. Поводом посетить Беларусь для него стал не только праздник культур. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален женился на белорусской красавице-спортсменке Дарье Домрачевой, посетить страну стало задачей номер один.

25 тысяч без виз – это только начало. Благодаря фестивалю в Гродно пересеклись дороги представителей самых разных национальных культур со всех континентов. Но гостеприимные белорусы готовы принимать гостей 365 дней в году, и в любой из них нам будет чем удивить и что показать..