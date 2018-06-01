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В Речице владелец веломагазина бесплатно меняет покрышки инвалидам-колясочникам
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24 мая владелец магазина велосипедов Константин Тарасенко вышел на улицу и к нему обратился нищий на инвалидной коляске с просьбой о помощи. Константин заметил, что на его коляске полностью изношена покрышка, и предложил бесплатно заменить ее,
До этого случая Константин никогда не сталкивался с колесами для инвалидных колясок. Но когда он заказывал пару покрышек, то решил сразу купить еще несколько, чтобы помочь тем, кому это необходимо. Покрышка стоит 15 рублей, но менять надо парами. Пока что к Константину обратились три человека. Но для него это не предел:
Реакция исполкома
«Вообще государство само ремонтирует коляски задаром», – отреагировала на инициативу магазина заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Речицкого райисполкома Наталья Мустафина.
Теперь расскажем, как это происходит:
А менять покрышки активные колясочники могут даже и раз в месяц. Стандартных покрышек на все время эксплуатации коляски хватает только при перемещении по квартире, говорит председатель ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко. Вот вам и «государство само ремонтирует коляски задаром» и инициатива простого беларуса. Месяц против 30 минут.
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24 мая владелец магазина велосипедов Константин Тарасенко вышел на улицу и к нему обратился нищий на инвалидной коляске с просьбой о помощи. Константин заметил, что...
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