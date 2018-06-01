В Речице владелец веломагазина бесплатно меняет покрышки инвалидам-колясочникам

24 мая владелец магазина велосипедов Константин Тарасенко вышел на улицу и к нему обратился нищий на инвалидной коляске с просьбой о помощи. Константин заметил, что на его коляске полностью изношена покрышка, и предложил бесплатно заменить ее, пишет Радио Свобода. Через несколько часов в группе «Велосообщество Речицы» Вконтакте появилось объявление, что любой колясочник может обратиться в магазин и бесплатно получить новые покрышки.

До этого случая Константин никогда не сталкивался с колесами для инвалидных колясок. Но когда он заказывал пару покрышек, то решил сразу купить еще несколько, чтобы помочь тем, кому это необходимо. Покрышка стоит 15 рублей, но менять надо парами. Пока что к Константину обратились три человека. Но для него это не предел:

«Если возможность есть, значит надо что-то сделать. Если это людям будет нужно, отпишутся человек пять, семь, десять, закажу покрышки, всем поменяем. Люди, которые умеют менять, есть».

Реакция исполкома

«Вообще государство само ремонтирует коляски задаром», – отреагировала на инициативу магазина заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Речицкого райисполкома Наталья Мустафина.

Теперь расскажем, как это происходит:

Чтобы получить коляску, нужно заключение медкомиссии о необходимости ее использования. Потом собираете пакет из девяти документов, подаете их и и джете. Сколько – неизвестно. Например, на январь 2018 года речицкий райисполком получил 634 заявки на новые коляски, но выдали их не всем. В зависимости от типа коляска может выдаваться на 4-7 лет. За определенное время эксплуатации бесплатно отремонтировать коляску можно один раз. Замена покрышек также считается ремонтом. Для ремонта нужно сдать коляску в орган соцзащиты, ее везут в Минск и возвращают минимум через месяц. То есть чтобы заменить покрышки, инвалид должен месяц обходиться без единственного средства передвижения.

А менять покрышки активные колясочники могут даже и раз в месяц. Стандартных покрышек на все время эксплуатации коляски хватает только при перемещении по квартире, говорит председатель ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко. Вот вам и «государство само ремонтирует коляски задаром» и инициатива простого беларуса. Месяц против 30 минут.

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