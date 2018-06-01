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Запрет на буклеты в ящиках и длинные ролики по ТВ. Чего еще ждать от нового закона о рекламе

02.06.2018 10:16 — Разное | KYKY  
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Недавно МАРТ вынесло на общественное обсуждение проект нового закона о рекламе, который должен поступить в парламент еще только в октябре 2018 года. Поговаривают, что жить станет легче. Не всем, конечно, но рекламщикам и маркетологам – точно. Закон отменит некоторые ограничения и согласования. Например, наружную рекламу и рекламу на транспорте больше не нужно будет утверждать в исполкомах. Но, наверное, гиперкреатив тоже просто так не пройдет. Однако это уже будут прецеденты. А пока что TUT.BY вместе с юристом Arzinger&Partners Николаем Гореликом выяснил, что же ждет беларуских рекламщиков и простых граждан.

Прощай, макулатура в почтовых ящиках

Мало того, что буклетами и кипой бумаг забиты ящики, ими же часто покрывается и пол подъезда. Даже не в самых запущенных домах. К тому же, постоянная гора легковоспламеняющегося материала в подъезде – прохладная затея.  

«Опускать рекламу в почтовый ящик можно будет только при наличии согласия владельца абонентского почтового шкафа или индивидуального почтового ящика на получение рекламы, — говорит юрист Николай Горелик. — Причем, это согласие должно быть оформлено в письменной или электронной форме». Но и это не все: если вас продолжают доставать назойливыми скидками из супермаркета, то по первому же требованию рекламодатель или распространитель обязаны это прекратить. 

Эта же норма касается и рекламы по телефону.

Телемагазин останется, но в другом формате

Такая реклама будет транслироваться только в перерывах между передачами. Телемагазин нельзя будут вставить в середину сериала – и мучать добросовестных телезрителей.

ТВ-реклама станет тише и короче

Проектом закона предусмотрен категорический запрет на превышение уровня звука рекламы над уровнем звука телепрограммы. Сами рекламные паузы должны будут вписываться во временные рамки.

«Также установлено предельное время рекламных пауз в детских и образовательных передачах, детских художественных фильмах, — отмечает юрист. — Передачи продолжительностью от 15 до 25 минут разрешено прервать в начале или перед окончанием не более, чем на 60 секунд. При продолжительности программы от 25 до 40 минут допускаются паузы в 1,5 минуты, при продолжительности от 40 минут до 1 часа — 2,5 минуты, а более часа — три минуты».

Иностранцам разрешат продвигать беларуские товары

«Документ отменяет требование об изготовлении рекламы отечественных товаров, продукции, работ, услуг и наружной рекламы исключительно с привлечением организаций и граждан Республики Беларусь, в том числе только с использованием образов белорусских граждан, — обращает внимание Николай Горелик. — Так что ждем новых лиц».

Люди смогут рекламировать пиво

Но не все: использовать можно будет только образы интервьюируемых работников производителей алкогольных напитков, осуществляющих деятельность на территории Республики Беларусь, в интервью о деятельности этих производителей, содержащих рекламу алкогольных напитков.

Чего еще ждать:

  • если при рекламе трудоустройства и учебы за границей указан размер зарплаты, то он должен быть документально подтвержден и содержаться в договоре о трудоустройстве;
  • в рекламе депозитов можно будет указывать только размер процентов по вкладу (депозиту) и никакие иные виды доходности;
  • в рекламе форекс-компаний должна быть предупредительная надпись о рискованном характере совершаемых операций и неразрывной связи возможности получения прибыли с риском получения убытков,
  • микрофинансовые организации должны указывать годовую процентную ставку (а не в день, месяц).
 
 
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Недавно МАРТ вынесло на общественное обсуждение проект нового закона о рекламе, который должен поступить в парламент еще только в октябре 2018 года. Поговаривают,...
 
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