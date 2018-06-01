|
Двое жителей Гродно дважды ограбили один и тот же бар
02.06.2018 11:02 — Разное | Аргументы и факты
Молодые люди 1998 и 1999 годов рождения отдыхали в одном из баров по улице Калючинской в Гродно. После закрытия заведения они выбили окно, залезли внутрь и украли алкоголь и кальяны, сообщает
«Утром владелица увидела, что в баре побывали незваные гости, и обратилась в милицию. Разбитое окно было закрыто фанерой, а в зале хозяйка установила камеры видеонаблюдения с датчиками движения, которые сразу же передают картинку на мобильный телефон», - сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Все те же злоумышленники проникли в бар спустя неделю. Парни отогнули фанеру, забрались внутрь и пытались украсть алкоголь, продукты и кальян. На этот раз на телефон хозяйке пришло уведомление с камер. Женщина обратилась в милицию. Преступников оперативно задержали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушителей задержали на месте преступления.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)