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Двое жителей Гродно дважды ограбили один и тот же бар

02.06.2018 11:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Двое жителей Гродно дважды ограбили один и тот же бар
Фото из открытых источников

Молодые люди 1998 и 1999 годов рождения отдыхали в одном из баров по улице Калючинской в Гродно. После закрытия заведения они выбили окно, залезли внутрь и украли алкоголь и кальяны, сообщает БЕЛТА

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«Утром владелица увидела, что в баре побывали незваные гости, и обратилась в милицию. Разбитое окно было закрыто фанерой, а в зале хозяйка установила камеры видеонаблюдения с датчиками движения, которые сразу же передают картинку на мобильный телефон», - сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Все те же злоумышленники проникли в бар спустя неделю. Парни отогнули фанеру, забрались внутрь и пытались украсть алкоголь, продукты и кальян. На этот раз на телефон хозяйке пришло уведомление с камер. Женщина обратилась в милицию. Преступников оперативно задержали.  

 
Теги: Гродно
 
 
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Нарушителей задержали на месте преступления.
 
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