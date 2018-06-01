Если вы решили покататься на мотоцикле…



В весенне-летний период редкий день обходится без тревожных сообщений о том, что где-то на улицах или дорогах Брестчины произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста, рассказал корреспонденту pinsknews.by начальник ОГАИ Пинского РОВД Вячеслав Голякович.

Мотоцикл – транспорт, привлекающий, в первую очередь, легкостью, мощностью и скоростью. Однако это одновременно скоростная, но малоустойчивая машина. Причем и водитель, и пассажир практически не защищены, а это во много раз увеличивает тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях. Согласно статистическим данным, из всех ДТП с участием мотоциклистов в 70% случаев виновны водители двухколесных машин. Мотоциклисты – одна из самых сложных категорий участников дорожного движения. Нарушая правила движения, они приносят много бед.

Основные причины происшествий по вине мотоциклистов – превышение скоростных режимов, отсутствие навыков вождения и права управления транспортными средствами категории «А», управление в состоянии опьянения, эксплуатация неисправного или переоборудованного мотоцикла.

ГАИ напоминает: если вы решились отправиться в поездку на мотоцикле, то при управлении им будьте внимательны и рассудительны. Учитесь правильно управлять мотоциклом с учетом дорожных и погодных условий. Использование мотошлема обязательно, ведь он позволяет снизить количество тяжелых и смертельных травм головы на 45%.

В настоящее время участились случаи управления транспортными средствами, а именно мотоциклами, скутерами, мопедами, лицами, не имеющими права управления или лишенными такого права, что приводит к совершению дорожно-транспортных происшествий с гибелью и ранением людей.

Если Вы не имеете права управления транспортными средствами или лишены таких прав, то должны знать следующее:

каждый сотрудник ГАИ в любое время может проверить имеет ли тот или иной водитель права управления транспортными средствами;

к лицам, не имеющим водительских прав, задерживаемым за управление транспортными средствами, будут приниматься самые жесткие меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством;

статья 18.19 ч. 1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях: За управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления влекут штраф в размере от 5 до 20 базовых величин (от 122,5 рублей до 490 рублей);

статья 18.19 ч. 2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях: Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (от 490 рублей до 1225 рублей), либо административный арест до 15 суток.

По-прежнему острой остается проблема регистрации и учета имеющихся у граждан мотоциклов, не предоставление данного вида транспорта на технический осмотр.

На учете МРЭО ГАИ Пинского ГОВД состоит более 8 тысяч мотоциклов, зарегистрированных на индивидуальных владельцев, жителей Пинского района, однако на технический осмотр ежегодно предоставляется не более 150 единиц мототранспорта.

Госавтоинспекция напоминает владельцам, что за несвоевременную регистрацию или не предоставление мотоцикла без уважительной причины для государственного технического осмотра, на первый раз предусмотрена административная ответственность от 1 до 3 базовых величин (от 24,50 рублей до 73,5 рублей). Но большинство мототранспорта, как показывает практика, давно пришла в негодность, не эксплуатируется, а зачастую продана по запчастям. При этом владельцы забывают снять их с учета.

Госавтоинспекция Пинского РОВД обращается к гражданам, у которых мотоциклы пришли в негодность, не эксплуатируются или подлежат списанию. Вам надлежит в кратчайшие сроки обратиться в МРЭО ГАИ Пинского ГОВД по адресу: г. Пинск, ул. Крайняя, 15, для снятия данного транспорта с учета. Гражданам, которые приобретают мотоциклы, напоминаем, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в МРЭО в срок не позднее 10 суток со дня покупки. В целях безопасности дорожного движения и в соответствии с п. 9.5 Правил дорожного движения при движении на мотоцикле, скутере или мопеде водитель и пассажир должны быть в застегнутом мотошлеме.

Также Госавтоинспекция Пинского РОВД предупреждает владельцев мототранспорта, что в течение сезона эксплуатации мототранспорта сотрудниками ГАИ будут применяться меры обеспечения административного процесса — наложение ареста на мототранспорт с обязательным его изъятием, определив место хранения изъятого имущества ОВД, в отношении лиц систематически нарушающих ПДД, не оплачивающих штрафы в установленный срок, а так же в целях исполнения постановлений по делам об административных нарушениях.

Владельцам мототранспорта, незарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего государственного технического осмотра, переоборудованного, имеющего неисправности, при наличии которых запрещено участие в дорожном движении, сотрудники ОГАИ будут выдавать предписания об устранении нарушений эксплуатации с последующим контролем исполнения такого предписания и в случае его не выполнения, владельцы мототранспорта будут привлекаться к административной ответственности.

Уважаемые взрослые! Не допускайте случаев, чтобы дети управляли мотоциклами, даже если это не ваши дети. Помните, на дороге чужих детей не бывает!