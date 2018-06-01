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Последний звонок прозвенел для выпускников Чуховской школы (фоторепортаж)

02.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Последний звонок прозвенел для выпускников Чуховской школы (фоторепортаж)
Воздушные шары с тысячами желаний выпустили в небо выпускники школ Беларуси. Такая возможность была и у 278 вчерашних одиннадцатиклассников нашего района.

Красивая и трогательная линейка состоялась в Чуховской средней школе. С родными пенатами попрощались девятнадцать мальчишек и девчонок из Чухова, Стошан, Ботова и Нового Двора. Свой школьный путь они начинали с первыми учителями – Е.В. Свирид и О.С. Шпаковской, а под аплодисменты учеников, родителей и почетных гостей линейки вышли в сопровождении классного руководителя М.М. Семенчук. К этим педагогам, одиннадцатиклассникам и их родителям было приковано внимание участников традиционного мероприятия, завершающего учебный год.

Поздравили школьников с наступлением каникул и напутствовали выпускников председатель Новодворского сельисполкома Иван Кирикович, директор школы Павел Колесникович и другие. Руководитель педколлектива также вручил грамоты выпускникам – Анне Мацкевич, занявшей третье место во втором этапе республиканской олимпиады по немецкому языку, Александру Лекуновичу, Дмитрию Наривончику, Вениамину Шпаковскому – за спортивные достижения.

Чуховские выпускники поддержали традицию и отпустили в безоблачное небо девятнадцать ярких воздушных шаров. Конечно, загадав самые заветные желания. Пусть все они сбудутся.

Людмила Ребковец.
Фото автора.

 
 
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