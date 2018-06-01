Ferrari за 21 млн долларов и уникальный байк BMW. Конкурс автомобильной элегантности на Вилле д'Эсте

Каждый год на живописных берегах озера Комо в итальянской Ломбардии рядом с величественной Виллой д’Эсте собираются ценители раритетных и просто красивых автомобилей со всех уголков Старого света. Проведение Конкурса автомобильной элегантности является доброй традицией вот уже с 1929 года!

Это престижное мероприятие, носящее официальное название Concorso d’Eleganza Villa D’Este, последние несколько лет проводится под патронажем BMW — ничего удивительного, что именно в этом живописном уголке северной Италии баварцы каждый раз проводят какую-нибудь эффектную премьеру. В прошлом году, например, это был концептуальный вариант возрожденного купе восьмой серии, на этот раз BMW также удивили публику концептом, но двухколесным.



BMW Concept 9cento

Созданный отделением BMW Motorrad мотоцикл Concept 9cento — это, как говорят разработчики, современное прочтение универсального байка в среднекубатурном сегменте, который «объединяет лучшее от спортивных, туристических мотоциклов и эндуро». Треугольная рама Concept 9cento усилена карбоном, задний подрамник для сокращения общего веса изготовлен из цельного куска алюминия.



BMW Concept 9cento

При необходимости к нему можно прикреплять два кофра, удерживаемых с помощью мощных электромагнитов — с ними концепт-байк превращается в туристический мотоцикл, оборудованный для перевозки двух человек. О технической начинке концептуального байка баварцы не обмолвились.



Rolls-Royce Dawn «Inspired by Music»

Компания Rolls-Royce (к слову, входящая в состав концерна BMW) представила в Италии коллекционный кабриолет Dawn «Inspired by Music» — как нетрудно догадаться из названия, определяющей темой тут стала музыка. Основной акцент сделан на шикарной аудиосистеме — для кабриолета ее разработала команда инженеров компании Bespoke Audio.



Rolls-Royce Dawn «Inspired by Music»

Дизайнеры, вдохновляясь духовыми инструментами, в оформлении решеток динамиков 18-канальной акустической системы на 1300 Вт широко использовали медь, а циферблат часов на передней панели напоминает виниловую пластинку. О стоимости и тираже открытого «музыкального театра на колесах» в Rolls-Royce скромно умалчивают.



Ferrari SP38 Deborah

Самой, пожалуй, интересной автомобильной новинкой отметилась на конкурсе Ferrari. Речь, разумеется, тоже об эксклюзиве — построенном в одном-единственном экземпляре по заказу «одного из самых преданных клиентов Ferrari» (так говорится в официальном релизе) купе SP38 Deborah.



Ferrari SP38 Deborah

Создан уникальный образец на основе модели 488 GTB, которую стилизовали под суперкар F40, выпущенный тиражом немногим более 1300 единиц с 1987 по 1992 гг. От исходной «двухдверки» SP38 Deborah отличается зауженной головной оптикой, укрупненным воздухозаборником и переработанной задней частью с тремя вентиляционными прорезями в кожухе двигателя (это 710-сильный битурбо-V8 объемом 3,8 л).



Впрочем, основное внимание на конкурсе приковано не к новейшим концептам и штучным экземплярам современных моделей, а к раритетным и старинным автомобилям. Как и в прежние годы, главные награды присуждались в нескольких номинациях строгим жюри из международных экспертов, возглавляемых Лоренцо Рамачиотти, главным дизайнером концерна Fiat-Chrysler — они внимательно изучали каждый исторический экземпляр, оценивая не только внешность, но и качество реставрации. Все машины выставляются прямо на лужайках, каждый из них можно было, что называется, пощупать и потрогать.



Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

Завершились смотрины на берегах Комо красочным парадом из автомобилей и мотоциклов и объявлением имен победителей. Главных наград — две. Одна из них — традиционный «Золотой кубок» (Coppo d’Oro Villa d’Este), который еще называют «призом зрительских симпатий». В этом году он достался редкой Alfa Romeo Tipo 33 Stradale, впервые показанной на мотор-шоу в Турине в 1967 году.



Alfa Romeo Tipo 33 Stradale

Победивший в конкурсе экземпляр был выпущен в 1968 году, а весь тираж этой легендарной модели составил только 18 единиц (включая различные дизайнерские концепты). Оснащалось среднемоторного купе двухлитровым V8 мощностью 230 лошадиных сил, который был разработан специалистами Autodelta, тогдашнего гоночного подразделения Alfa Romeo.



Ferrari 335S

Второй престижный трофей вручили австрийскому магнату Андреасу Морингеру, в коллекции которого имеется Ferrari 335 S образца 1958 года — этот автомобиль признали «Лучшим участником конкурса» (Best of Show). Всего было собрано четыре таких Ferrari, за внешность которых отвечало дизайнерское бюро Scaglietti. Четырехлитровый мотор V12 на 335 S развивал около 400 лошадиных сил, впечатляющий показатель для своего времени. Морингер приобрел данный экземпляр спорткара в 2013 году за 21.5 миллиона долларов!

Среди прочих автомобильных участников конкурса (всего в этом году их было 51) выделялся потрясающий концепт Lancia Stratos Zero с клиновидной формой кузова и высотой всего 84 см (в ателье Bertone задались целью создать самый низкий автомобиль).



Lancia Stratos Zero

Шоу-кар был впервые представлен в 1970 году, а публика по-прежнему аплодирует шедевру автомобилестроения от легендарного Марчелло Гандини стоя. И спустя 48 лет купе, полностью восстановленное в 2000 году, выглядит футуристично. Доступ внутрь Stratos Zero осуществляется через поднимающееся лобовое стекло. Мотор V4 объемом 1,6 л для концепта был позаимствован у модели Fulvia.