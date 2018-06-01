Икры — до 250 граммов, цветов — до 3 букетов. Что белорусы могут провозить через границу?



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Цветов — не больше 3 букетов. А сколько можно провезти растений в горшках?

Взять в поездку документы на дорогую технику

Вопросы к багажу могут появиться не только из-за перевеса или его стоимости

Как и какие лекарства можно провезти?

Перед массовым сезоном отпусков таможенники напоминают, какие товары и в каком количестве можно провозить через границы без уплаты сборов.Могилевские таможенники напоминают, что товары растительного происхождения при ввозе подлежат еще и фитосанитарному контролю. «Так, для ввоза семян и цветов в горшках необходимы фитосанитарные сертификаты. Без фитосанитарного сертификата для физических лиц допускается ввоз овощей, фруктов, ягод, орехов и других товаров растительного происхождения общим весом не более 5 килограмм, а также не более 3 букетов цветов (не более 15 цветов в букете)», — поясняют на таможне.Если вы собираетесь брать в поездку дорогостоящую технику для личного пользования (например, фотоаппарат, ноутбук, планшет), то лучше всего прихватить и документы, подтверждающих их покупку на территории ЕАЭС, рекомендуют брестские таможенники.— При наличии дорогостоящих товаров для личного пользования (например, фото-видео аппаратура, ноутбуки, планшеты и др.) рекомендуем взять с собой в поездку документ, свидетельствующий о факте производства или приобретения таких товаров на территории государств — членов ЕАЭС (паспорт изделия, гарантийный талон, чек договор купли-продажи, спецификация, счет-фактура (инвойс) к договору, счет-проформа к договору, товарная накладная).Если таких документов нет (не сохранились или не взяли с собой), то таможенники рекомендуют задекларировать технику. При этом заполнить сразу две пассажирские декларации — один экземпляр предоставить таможенникам при выезде, а второй — при въезде в страну.Таможенники напоминают, что те, кто выезжает из Беларуси чаще одного раза в три календарных месяца, можно провезти товара на сумму до 300 евро и весом до 20 килограммов. Но это должны быть товары для личного пользования.отмечают таможенники.Если по медицинским показаниям туристу необходимо при выезде иметь при себе лекарства, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества, то ему необходимо для начала их задекларировать.— поясняют таможенники.При этом разрешено ввозить и вывозить наркотические средства в количестве, не превышающем трехсуточную потребность, психотропные вещества — в количестве не более 90 разовых доз или в количестве, не превышающем недельную потребность (наркотические средства).— говорят таможенники.— отмечают на таможне.Чтобы узнать, распространяются ли на лекарственный препарат запреты и ограничения при ввозе или вывоз, таможенники рекомендуют проверить его состав на содержание наркотических средств и психотропных веществ.