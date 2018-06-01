

Александр Обухович. Фото: belgazeta.by

Во внутренней политике, по всей видимости, Россия находится в таком же ступоре, как и Беларусь: нет страновой стратегии, нет реального плана действий, а действующие тенденции развития удручающие. Сил хватает только на то, чтобы отбиваться от текущих проблем. И отставание от конкурентов только нарастает. А фантомные боли от потери гражданства великой страны у населения остались. И усугубляются неуклонным падением уровня жизни. А тут еще конфликт с США. Из которого, исходя из соотношения сил, у России только два выхода: либо в той или иной форме «гибридная капитуляция», либо - вооружась, по мере возможности, отмахиваться и заниматься внутренними проблемами. Однако, похоже, что у США конфликт не с Россией. Которая просто повод. Удар США наносят, прежде всего, по Германии. Перспективы союза которой с Россией и Китаем (идея Путина о Европе от Лиссабона до Владивостока) означают полный крах надежд на Pax Americana. Путин, безусловно, был прав, когда говорил, что конфликт с США у России был бы и без Крыма, Украины или Сирии.Изоляция Германии через кровавую кашу на Ближнем Востоке и создание раздираемой внутренними конфликтами технологической пустыни в России, по сути, устраняет самого опасного конкурента США. Без поддержки которого проблемы с модернизацией будут со временем и у Китая.Но пока ни Германия, ни Китай, ни, тем более, Франция и Япония к конфликту с США не готовы. Надеются на компромисс, отделаться отдельными уступками. На конфликт пока пойдут вряд ли. Тем более они не хотят ввязываться в ближневосточную кашу или реально поддерживать Россию.Сама же Россия столкнулась с тем, что ее экономика слишком мала и слишком запущена, чтобы эффективно модернизироваться. А как экономический партнер слишком технологически и финансово слаба, чтобы представлять интерес. Ну, вооружения. Сырье и продукты его первичной переработки. «Росатом» и немного космоса. И, пожалуй, все. Для установления тесных экономических связей даже со среднеразвитой страной маловато. Не случайно министр иностранных дел Аргентины в свое время заявил, что быстрое развитие экономических связей с Россией маловероятно, поскольку та не может поставлять технологии.В условиях конфликта с Западом и неподготовленности к работе в третьих странах для российского капитала могла бы представлять интерес работа в странах СНГ. Но шанс развивать такое сотрудничество был упущен давным-давно.В конце 90-х гг. предприятия в странах СНГ представляли собой более или менее реанимированные старые советские предприятия, опиравшиеся на остатки советской товаропроводящей сети. Конкурентами из-за рубежа рынок постсоветских стран был освоен слабо, ниши находились. Важное значение имела и возможность покупать за рублевую выручку валюту. Тогда российский бонус, состоящий из льготных цен на энергоносители и допуск постсоветских предприятий на российский рынок, был достаточно привлекателен.Сегодня ситуация изменилась. Рынок всех постсоветских стран плотно заполнен импортом. Предприятия, что в России, что в других постсоветских странах, за исключением добычи и первичной переработки сырья, практически не обновляли основной капитал и стремительно теряют остатки конкурентоспособности даже на российском рынке. Скидка в ценах на энергоносители уже не столь велика, и даже при низких зарплатах уже не может компенсировать техническую отсталость.Соответственно, ценность российского бонуса стремительно падает. И компенсации не просматривается. Сегодня Россия другим постсоветским странам, находящимся в глубоком кризисе, практически ничем помочь не может. И те, пытаясь спасти свою экономику, вовсю рассчитывают на помощь на стороны. Кто - на Западе, кто - в Китае. Часто предлагая рассчитываться за экономическую поддержку политическими услугами.Постсоветским странам Россия всерьез помочь не может. А вот так называемым «элитам» в этих странах - очень даже может. И в последнее время в России озвучены платформы реформ отношений с постсоветскими странами. Одна из наиболее проработанных представлена Ростиславом Ищенко, директором Института системного анализа и прогнозирования (Москва). Тезисно:- Конфликт с США надолго. И союзникам России нужно твердо определиться. По принципу: кто не с нами, тот против нас. Обязаны признать и Крым, и Абхазию, и в перспективе ЛНР/ДНР.- К одному знаменателю будут приводиться уже национальные законодательства, правила и методы ведения бизнеса, а также права граждан всех членов Евразийского союза на полноценное участие в бизнесе, политике и удовлетворение своих культурных потребностей на всей его территории.- На таких условиях Россия может взять на себя обеспечение безопасности окраинных земель от внешней агрессии (в т.ч. от «цветного» переворота).Фактически так называемым «элитам» предлагается сдать экономику своей страны под контроль Москвы за сохранение их возможности и дальше быть «элитами». Типичная модель неоколониализма.Конечно, это - одна из моделей. Но и политика такого типа никогда официально не будет приниматься. На официальном уровне всегда будут слова о дружбе и братстве. Но ведь реально основные тезисы такой политики уже проводятся в жизнь. И альтернатив на постсоветском пространстве пока не просматривается. Не считать же альтернативой самоубийственный опыт Украины.Что касается Беларуси. Не сумеем выработать свою страновую стратегию - попадем под действие вот такой программы российской. Ничего хорошего для нашей страны в ней не вижу, но хуже ее может быть разве что продолжение «белорусской модели».