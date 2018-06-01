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В Минске задержан активист, который призывал заблокировать сайт МВД
Петр Маркелов
А 1 июня Петра Маркелова вызвали на профилактическую беседу в Московское РУВД в 13 часов. Маркелов успел сообщить, что на него составили протокол по ч.3 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение одного года). Телефон активиста недоступен, в РУВД отвечают, что его там нет.
Около 17 часов
Однако, решение суда будет оглашено только в понедельник, 4 июня. Время продолжения заседания пока неизвестно.
До понедельника Петр Маркелов будет содержаться в Центре изоляции правонарушителей.
Активист Петр Маркелов 31 мая сфотографировался у здания МВД с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202». Эти цифры обозначают ip-адрес сайта Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Этим он выразил свое несогласие с блокировкой ряда интернет-ресурсов, в том числе сайта общественного движения «Дзея», сайта инициативы за декриминализацию 328 статьи Уголовного кодекса Legalize Belarus.
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1 мюня в Минске задержан активист Петр Маркелов, который призывал заблокировать сайт МВД.
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