

Иллюстративное фото

Не помыл персик и заболел менингитом

Инфекционист: нельзя пробовать немытые ягоды на рынках

Сезон доступных витаминов всех мастей открыт уже больше месяца. Но есть у этого изобилия и опасная сторона: фрукты, прибывшие на столичные прилавки издалека, могут быть заражены инфекциями. Белорус рассказал, как переболел менингитом, съев немытый персик, а врач-инфекционист проинструктировал, как себя обезопасить.— рассказал Дмитрий.Сначала температура была субфебрильной. Несколько дней Дмитрий игнорировал недомогание, а когда температура приблизилась к 38°C, начал сбивать ее жаропонижающим.— вспомнил он.После осмотра бригада забрала белоруса в Городскую инфекционную клиническую больницу с подозрением на менингит. Принимавший его врач предварительно подтвердил диагноз.— рассказал Дмитрий.По словам врача-инфекциониста, особенно опасаться стоит фруктов с ворсистой поверхностью вроде персиков и абрикосов: их недостаточно просто ополаскивать водой, поскольку они плохо вымываются.— рассказал парень.К слову, правило распространяется и на те фрукты, которые принято есть без кожуры: если арбуз будет чем-то заражен, то хватит и одного прикосновения к корке, а после — к мякоти, чтобы заразиться.— ужаснулся белорус.В больнице пришлось провести месяц.— вспомнил он.По словам белоруса, ему повезло: менингит прошел почти без последствий, повлек лишь легкие осложнения.рассказал Дмитрий.По словам заведующей кишечным отделением Городской инфекционной клинической больницы Ольги Глаз, чаще употребление немытых фруктов и овощей приводит к развитию кишечных инфекций: сальмонеллезу, дизентерии, гастроэнтериту. Однако вызываются и заболевания вирусной этиологии: нора-, рота-, энтеровирусы.— пояснила она.В основном кишечные инфекции заканчиваются благополучно, однако на их фоне обостряются все хронические заболевания, в частности почек и сердца.— порекомендовала Глаз.Эксперт подтверждает: советы распространяются и на те фрукты, которые употребляются без кожуры.— рассказала она.Инфекция может попасть в организм человека также из воды. Эксперт посоветовала, отдыхая на природе, брать с собой бутилированную воду.— убеждена Глаз.По словам эксперта, в домашних условиях воду стоит употреблять кипяченой. Скоропортящиеся продукты лучше не хранить на открытом воздухе. Продукты в холодильнике должны храниться отдельно: отведите под овощи/фрукты, мясные, молочные продукты разные полки.Также медик напомнила о соблюдении правил личной гигиены: опасаясь инфекций, не забывайте мыть руки после того, как побывали в общественном месте.