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Трехлетний мальчик в Кобрине выпал с пятого этажа
Фото: sk.gov.by
Следственно-оперативная группа установила, что происшествие случилось в квартире на пятом этаже дома. Ребенок был в квартире вместе со своими братом, сестрой, матерью и тетей. Мать была в комнате с детьми, но не контролировала их, а тетя была в кухне.
Без присмотра взрослых мальчик забрался на стол у окна, оттуда перебрался на подоконник. Зацепившись за горшок с растением, ребенок вывалился в открытое окно.
В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован. Кобринский райотдел Следственного комитета проводит проверку.
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31 мая около 14 часов в кобринскую больницу привезли трехлетнего мальчика с разнообразными травмами.
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