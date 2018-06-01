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"Между СБУ и контрразведкой скандал": на кого работал Герман
Фото из открытых источников
Борис Герман рассказал, что после того, как к нему обратился «человек из Москвы», имеющий отношение «к организации массовых беспорядков», он сразу же обратился с этим в контрразведку СБУ.
В СБУ ему поручили осуществлять наблюдение за намерениями Москвы и следить за тем, куда идут российские деньги в Украине. Контрразведка также поручила ему нанять «киллера» – Цымбалюка, поскольку всем было понятно, что он тут же побежит в СБУ.
«Все прекрасно знали, что не будет никакого убийства. Делалось это только на благо государства Украина, никому не хотелось здесь видеть Россию», - отметил Герман, добавив, что в СБУ работает очень много кротов и там много людей работают с Россией.
Адвокат Германа подтвердил, что его подзащитный работал с контрразведкой. Также адвокат отметил, что в настоящее время между СБУ и контрразведкой разгорелся скандал.
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Задержанный в Киеве по подозрению в организации убийства журналиста А. Бабченко Борис Герман заявил, что сотрудничал с контрразведкой.
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